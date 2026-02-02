BABA GARAGE – AFSAD et sa présidence Fatou Dièye lancent un programme dé reboisement d’arbres fruitiers pour répondre aux défis environnementaux


L’Association Femme, Santé et Aide au Développement (AFSAD) a officiellement lancé ce week-end, à Baba Garage, son nouveau programme intitulé #FemmeEau – #FemmeArbreFruitiers, une initiative qui place les femmes au cœur de la lutte pour l’environnement et la sécurité alimentaire.

La cérémonie a été présidée par Fatou Dieye, Présidente d’AFSAD Afrique & Monde, aux côtés de la 2ᵉ Vice-Présidente, Dr Toko Safiatou, également Présidente nationale d’AFSAD Bénin. Devant les autorités locales et les membres de la communauté, elles ont présenté les objectifs de ce projet inédit, qui s’inscrit dans la mission globale de l’association.

En effet, dans son allocution, Fatou Dieye a insisté sur le caractère concret de cette initiative : « Ce programme est une réponse directe aux défis environnementaux et sociaux auxquels nos communautés font face. Les femmes doivent être au centre de l’action. ». Parlant de la structure, elle précisera qu’elle vise un triple objectif : «  renforcer le rôle des femmes  dans la gestion des ressources naturelles et la préservation de l’environnement,  garantir un approvisionnement durable en eau potable et sensibiliser les populations à sa protection et  améliorer la nutrition, assurer la sécurité alimentaire et contribuer à la reforestation ». 

De son côté, Dr Toko Safiatou a mis en avant la dimension économique et éducative du projet : « Il s’agit non seulement de créer des opportunités pour les femmes, mais aussi de sensibiliser les jeunes générations à l’importance de l’écologie et de la nutrition. »

Le lancement du programme #FemmeEau – #FemmeArbreFruitiers marque une étape importante dans la stratégie d’AFSAD. L’association réaffirme ainsi son engagement pour un développement inclusif, durable et centré sur les femmes, en valorisant les ressources locales et en renforçant la résilience des communautés face aux défis climatiques et alimentaires.
