Ziarra de Doumga Ouro Alpha : Prières formulées et soutien manifesté pour Farba Ngom
La cité religieuse de Doumga Ouro Alpha a célébré ce week-end la Ziarra annuelle, en l’honneur du vénéré Marabout Thierno Cheikh Youma Kane Ly, chez le khalife Mouhamadou Lamine Ly. Comme chaque année, la ville sainte a accueilli un afflux considérable de fidèles. Personnalités administratives, chefs coutumiers, autorités religieuses du Fouta et disciples venus de tout le Sénégal ont convergé vers ce haut lieu spirituel pour se ressourcer et recueillir des bénédictions.
 
C’est le célèbre Marabout Thierno Samassa qui a porté la parole lors de cette cérémonie solennelle. Son discours, attendu par l’assistance, a abordé plusieurs sujets d’actualité, dont la situation de l’honorable député Farba Ngom, actuellement en détention.
 
S’exprimant au nom du khalife Thierno Mouhamadou Lamine Ly, Thierno Samassa a tenu à rappeler les liens étroits qui unissent Farba Ngom, « fils du Fouta avant tout », aux chefs religieux de la région de Matam et de l’ensemble du Sénégal. Le porte-parole a souligné que le sort du député figure parmi les préoccupations majeures de la communauté religieuse. Toutefois, il a appelé à la sagesse et à l’humilité face aux épreuves, qu’il considère comme émanant de la volonté divine.
 
Dans son message, Thierno Samassa a exhorté les disciples, la famille et les partisans de Farba Ngom à faire preuve de patience et d’abnégation. Il a rassuré l’assistance que ce fils et grand serviteur du Fouta n’a jamais été oublié dans les prières et les pensées des guides spirituels.
Lundi 2 Février 2026
