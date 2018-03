NOUVELLE TENTATIVE D'ENLÈVEMENT À TOUBA - Des vendeuses de bouillie sauvent un enfant... La police sur les pas de la 4X4 noire

La scène se passe ce dimanche à Touba Keur Niang. Et c'est aux environs de 10 heures. Deux agresseurs à bord d'un véhicule ont tenté d'enlever un enfant. Celui-ci, bizarrement, avait échappé aux agresseurs la semaine dernière alors qu'il était en compagnie de Fallou Bâ... enfant qui sera finalement retrouvé mort égorgé et abandonné dans une maison inhabitée.

> À Dakaractu, le père de l'enfant qui a échappé à l'enlèvement dira que ce sont les vendeuses de bouillie qui ont aperçu l'un des malfrats trainer le jeune garçon vers le véhicule 4x4. '' Quand elles ont entendu les cris vainement étouffés de l'enfant, elles ont crié. C'est ce qui ameuté tout ce beau monde et contraint l'homme à lâcher prise. Mon fils revenait de son daara '' nous confie Serigne Fallou Ndiaye. Notre interlocuteur de nous apprendre que l'agresseur a escaladé le mur avant de rejoindre son complice au bord du véhicule.

Les populations sont formelles sur la question. Toute personne surprise en train d'enlever un enfant vivra les pires moments de son existence.

La police, arrivée sur les lieux, interrogera les témoins avant de leur promettre d'accélérer ses fouilles et enquêtes pour mettre la main sur ce véhicule 4X4 et ses occupants.

Il faut toutefois signaler qu'une personne, à Touba Aaliyah, a été à tort récemment lynchée par une foule déchaînée qui l'accusait d'avoir tenté d'enlever une fille. Mbacké Camara, sourd-muet a été arrêté et transféré à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel avant d'être libéré. Une autre personne arrêtée sous le prétexte qu'elle avait séquestré 6 enfants chez lui à Garage Darou attend encore de savoir si sa culpabilité sera établie ou non. Malgré les appels au calme et à la sérénité, la psychose semble définitivement s'installer dans la cité religieuse. Tout le monde s'est barricadé. Et...rouler à bord d'une 4X4 noire avec des enfants dedans est désormais un risque à ne point prendre.