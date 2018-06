NGOUDA FALL KÂNE ( Candidat Présidentielle 2019) : ' Le PSE est une farce, Macky a échoué et les Sénégalais sont réduits à la mendicité '

A Touba pour dérouler une tournée politique dans la région naturelle du Baol, Ngouda Fall Kâne, candidat à la prochaine Présidentielle, n'a pas manqué de dresser un terrible réquisitoire contre le régime Sall . Pour l'ancien Inspecteur général d'État, '' ce qu'il a vu et entendu est désolant et montre clairement que les populations de l'agglomération sont fatiguées à cause d'une pauvreté inouïe. ''



Se prêtant, ce lundi, aux questions de la presse, Ngouda Fall Kâne, aux côtés de son secrétaire général national Serigne Abdou Latif Diène, a tenté de répercuter les '' lamentations '' des populations dont celles des paysans rencontrés. Ainsi se désolera-t-il du prix du kilogramme d'arachide fixé, selon lui, à 325 francs en plus de la mauvaise qualité des graines livrées en guise de semences. À l'en croire, le monde paysan est en train de vivre des moments de marasme qui plombent plus que jamais leur émancipation économique. Il évoquera la situation des enseignants qui tardent, regrette-t-il, à entrer en possession de leurs rappels. Ngouda Fall Kâne de taper sur la table : ''J'ai mal quand je me rends compte que la gabegie est généralisée. Le Sénégal n'émerge pas, il immerge. Il évolue à l'envers. Les Sénégalais ne se nourrissent pas de notations. Le Pse est une farce! Macky a lamentablement échoué. Nous en avons marre de la façon dont fonctionne ce gouvernement. Nous n'acceptons pas qu'ils utilisent l'argent de l'État pour faire de la politique. À Touba, à cause de leur parrainage, des gens sont en train de distribuer du riz, du sucre, des enveloppes de 50.000 frs pour se faciliter la collecte de signatures. J'invite les populations à bien réfléchir pour ne pas reconduire cette équipe qui brille par son incompétence et son manque d'humilité." Parlant de loi sur le parrainage, Ngouda Fall Kâne parlera d'erreur monumentale. '' Il a creusé un trou noir et géant dans l'histoire de ce pays. Il aurait dû laisser les gens s'exprimer librement. ''



Au plan politique, le candidat à la prochaine Présidentielle invitera les Sénégalais à se méfier des candidatures esseulées. Pour lui, '' aller en solo à l'élection est un suicide et une entreprise vouée d'emblée à l'échec ''. Il dira souhaiter une bonne jonction des forces en présence pour faire partir l'actuel régime de la plus fluide des manières.



Autre point essentiel de son discours : cette fraude qui se prépare, selon lui, à Touba. '' J'ai vu des cartes d'identité nationales sur lesquelles il est inscrit que le propriétaire ne peut pas voter parce que ne figurant pas dans le fichier électoral. Je l'ai vu personnellement... ''