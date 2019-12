NDINDY / Le Collectif Mbour 4 Extension expose ses doléances à Serigne Abdou Karim et interpelle le Président Macky Sall

Désolées de souffrir des lenteurs administratives de Thiès ou même encore du manque d'intérêt affiché à leur encontre par l' État du Sénégal, les populations de Mbour 4 Extension ont décidé par le biais de leur collectif, de dérouler une nouvelle feuille de route. C'est dans cette dynamique que s'inscrit leur périple de ce mardi à Ndindy où ils ont été rencontrer Serigne Abdou Karim Mbacké Makarimal Akhlah.



Souleymane Diène, Amadou Dia et suite profiteront de l'entretien qu’ils ont eu avec le chef religieux pour exprimer leurs inquiétudes de voir un jour leurs familles expulsées des terres qu'ils occupent faute de titres d'occupation réguliers.



Rappelant qu'ils habitent avec leurs familles, la forêt classée, les membres du collectif déploreront les lenteurs malgré l'instruction jadis faite aux autorités administratives de la région par le Président Macky Sall de suivre et de boucler le dossier. "Nous souhaitons la régularisation de nos parcelles. Nous souhaitons aussi que notre localité soit lotie et qu'elle soit dotée d'écoles, de poste de santé et de diverses autres infrastructures. Nous avons convenu de faire le tour des chefs religieux, choisissant de démarrer chez Serigne Abdou Karim Mbacké qui a abondamment prié pour nous." Le Collectif Mbour 4 Extension signale qu'ils sont près de 2500 familles à espérer la réaction du Chef de l'État.