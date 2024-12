N'zérékoré (Guinée)/ le PM Amadou Oury Bah : « Les autorités régionales sont à pied d’œuvre pour rétablir le calme et la sérénité »

La réaction du Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah ne s’est pas fait attendre suite à l’accident survenu lors d’un match de foot à N'zérékoré et qui a occasionné des morts et plusieurs blessés. « Le gouvernement déplore les incidents qui ont émaillé le match de football entre les équipes de Labé et N'zérékoré cet après-midi à N'zérékoré », regrette le PM Oury Bah. Selon lui, « lors de la bousculade, des victimes sont enregistrées ». Il poursuit pour signaler que « les services compétents ont été mobilisés pour secourir les victimes ». « Les autorités régionales sont à pied d’œuvre pour rétablir le calme et la sérénité au sein de la population. Le gouvernement suit l’évolution de la situation et réitère son appel au calme afin que les services hospitaliers ne soient pas gênés dans l’apport des premiers secours aux blessés. Les autorités morales de la ville sont priées de concourir aussi à la restauration de la quiétude sociale. Le gouvernement publiera un communiqué lorsqu'il aura recueilli toutes les informations pertinentes sur ces malheureux incidents », a-t-il fait remarquer.