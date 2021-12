Mouvement d'humeur dans les universités : Habib Niang au chevet des étudiants de l'UADB.

Depuis un certain temps, les apprenants des temples du savoir de Bambey, Ziguinchor Saint-Louis et de l'Ucad ne cessent de manifester pour dénoncer leurs mauvaises conditions d'existence.



C'est d'ailleurs pourquoi l'ex président du mouvement "And suxali Sénégal", Habib Niang en sa qualité d'ambassadeur de la paix, a décidé de procéder à une tournée dans ces différentes universités pour s'enquérir de la situation et trouver avec ces jeunes des solutions.



En effet, il vient de démarrer cette tournée et s'est rendu dans un premier temps à l'université de Bambey pour échanger avec les étudiants. Habib Niang prévoit aussi de rencontrer leurs autorités pour assurer la médiation afin que tout revienne à la normale...