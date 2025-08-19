Mouvement Thiès d'abord : après 12 mois d'existence et d'actions, Me Habib Vitin tire un bilan satisfaisant


Le mouvement Thiès d'abord a fêté ce week-end ses 12 mois d'existence marquant la création de cette entité. Une occasion de faire l'état des lieux en terme de réalisation pour le bien-être des thiessois. 
 
Ainsi, les missions de ce mouvement, selon son président, sont entre autres de promouvoir la participation et le contrôle citoyen dans la gestion de la cité; défendre les intérêts collectifs et porter la voix des thiessois pour défendre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, renforcer la cohésion et promouvoir un développement unifié, cohérent et durable, etc...
 
 
En terme de bilan, Me Habib Vitin a listé les différentes activités qui ont été menées par son mouvement touchant l'ensemble des secteurs tels l'éducation, la santé, le sport, la religion, l’entreprenariat des femmes et des jeunes, entre autres.
 
Enfin, le mouvement Thiès d'abord, en guise de perspectives, compte poursuivre ses actions de plaidoyer en faveur des populations et mettre en place une grande coalition en direction des élections locales... 
