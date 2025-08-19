Mouvement Thiès d'abord : après 12 mois d'existence et d'actions, Me Habib Vitin tire un bilan satisfaisant

Le mouvement Thiès d'abord a fêté ce week-end ses 12 mois d'existence marquant la création de cette entité. Une occasion de faire l'état des lieux en terme de réalisation pour le bien-être des thiessois.

Ainsi, les missions de ce mouvement, selon son président, sont entre autres de promouvoir la participation et le contrôle citoyen dans la gestion de la cité; défendre les intérêts collectifs et porter la voix des thiessois pour défendre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, renforcer la cohésion et promouvoir un développement unifié, cohérent et durable, etc...