Moustapha Niasse : « La candidature de Amadou Bâ est la seule et l’unique de notre coalition BBY »

Le Premier ministre Amadou Bâ a été choisi par la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar ce samedi. Le haut représentant du président de la République et membre de la conférence des leaders de Benno a lu la déclaration officialisant la candidature de Amadou Bâ pour Benno Bokk Yakaar. « Seule la candidature de Amadou Bâ est retenue. Elle est la seule et unique. Nous devons nous lever pour la victoire en 2024. Nous saurons vaincre à nouveau… » a précisé Moustapha Niasse qui rappelle par ailleurs que ce choix est fondé sur la qualité de l’homme notamment, l’humilité, l’écoute mais aussi et surtout la maîtrise du plan sénégal émergent, référentiel de la politique économique du Sénégal.



Le président Moustapha Niasse se disant optimiste, considère que ce choix doit plus que jamais fédérer les forces de la majorité pour engager d’autres victoires pour les prochaines échéances.