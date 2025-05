Moustapha Mamba Guirassy électrise les Assises des daaras : « Le vrai gisement du Sénégal, c’est la lumière du Coran… »

Ce mardi, lors de l'inauguration des Assises nationales des daaras à Dakar, Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, a prononcé une allocution d'une intensité exceptionnelle. Avec un ton sérieux et inspirant, il a remis les écoles coraniques au centre du projet de réforme éducative du Sénégal. « Les daaras ne se résument pas à des espaces de simple récitation, ils représentent des ateliers façonnant l'âme sénégalaise », a-t-il affirmé, mentionnant la rigueur, l'endurance et la ténacité cultivées en ces lieux depuis des siècles. Le ministre a donc salué ces lieux qui « façonnent l'homme avant de préparer le citoyen ».







Devant une société de plus en plus caractérisée par la désorientation, Moustapha Mamba Guirassy a émis un appel passionné en faveur d'une revalorisation significative du modèle des daaras. Il a préconisé une incorporation réfléchie et respectueuse de ces structures dans le système éducatif national, sans pour autant les déformer. « L'ouverture n'est pas une réduction, mais une élévation », a-t-il déclaré, plaidant pour une intégration des connaissances religieuses et des compétences contemporaines : informatique, anglais, pensée critique, sciences. Selon lui, les daaras devraient inspirer même l'éducation dite moderne, en lui fournissant l'ancrage moral qui lui fait cruellement défaut.







Le ministre n'a pas esquivé les défis. Il a dénoncé l'abus des enfants talibés, la vagabondage, la mendicité, tout comme l'indifférence omniprésente. « Il ne faut plus que ces enfants soient les points aveugles de nos politiques publiques », a-t-il insisté. Il a également critiqué la crise des valeurs qui affecte certains établissements traditionnels, plaidant pour l'introduction de la discipline spirituelle et morale des daaras afin de redonner un sens à l'éducation. D'après lui, l'objectif est d'harmoniser la connaissance, la foi et la citoyenneté à travers une démarche basée sur l'écoute des réalités du terrain, la transparence et une grande largesse d'esprit.







En terminant sur une note empreinte de gravité, Mamba Guirassy a fait allusion à la perspective du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour l'année 2050 : une transformation systémique sous-tendue par les valeurs spirituelles et la mémoire collective. Il a plaidé pour un « consensus solide, légitime et révolutionnaire » concernant les daaras, qu'il voit non pas comme des vestiges du passé, mais comme des outils puissants pour construire une société sénégalaise équilibrée, éclairée et ancrée. « Le trésor le plus précieux, c'est l'homme inspiré par le Coran », a-t-il terminé, devant une salle touchée et debout.