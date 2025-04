Moustapha Djeck Sarre : « Nous avons l’objectif de former cette jeunesse Sénégalaise et de la mettre à la disposition de l’économie »

Le ministre de la Formation Professionnelle et porte-parole du gouvernement a assuré de la disponibilité de son département pour une meilleure approche visant à outiller les jeunes afin de faciliter leur insertion professionnelle. Cette déclaration a été faite lors de la 4e édition de la conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité.



Moustapha Djeck Sarre, présent à cette cérémonie lancée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, attend également des résultats concrets qui découleront des deux journées de conclave entre les différents acteurs du monde du travail. « Nous avons l’objectif de former cette jeunesse et de la mettre à la disposition de l’économie. C’est pourquoi nous avons lancé au niveau de notre ministère la Grande Offensive de la Formation Professionnelle sur laquelle nous sommes en train de travailler », a rappelé le ministre.