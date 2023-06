Moussa Tine, membre de Yewwi : « Le 12 février 2016, le Conseil constitutionnel a posé un principe d’interdiction absolue et totale de modifier la durée des mandats politiques »

Ce n’est pas la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi qui s’est exprimée. Mais Moussa Tine, membre de ladite conférence a donné son point de vue sur le report de la présidentielle qui est très agité depuis l’ouverture du dialogue. « N’y pensez même pas! La prolongation du mandat est impossible, selon le Conseil Constitutionnel depuis sa décision du 12 février 2016.



Les sages ont posé un principe d’interdiction absolue et totale de modifier la durée des mandats politiques, quel que soit, au demeurant, l’objectif recherché », rappelle-t-il dans les colonnes du journal Vox Populi dans sa livraison de ce jeudi 08 juin 2023.



Ainsi, à l’en croire, « le prétexte d’une stabilité politique ne tient pas la route. Il le serait s’il n’avait pas usé et abusé depuis son avènement de son statut pour embastiller à tout va des adversaires et ce au mépris des droits les plus élémentaires », fait savoir le leader de l’Alliance démocratique Penco.



Ce membre de Taxawu Sénégal prévient que «la prolongation de mandat au profit de Macky Sall sera davantage un nouveau facteur de crise », conclut ce responsable politique de la coalition Yewwi Askan Wi.