Moussa Bocar Thiam, Benno: « Le choix de Amadou Bâ est celui de la rigueur, la sérénité et de l’esprit inclusif »

En choissant le Premier ministre Amadou Ba comme candidat de la majorité à la présidentielle de 2024, le ministre Moussa Bocar Thiam estime que le président de la République Macky Sall traduit l'aspiration profonde du peuple Sénégalais.



« La viralité des messages et publications sur les différentes plateformes sociales en faveur de ce choix, montre à suffisance l'adhésion du peuple sénégalais à la candidature de Amadou BA » indique le responsable politique de Benno à Ourossogui. Ce dernier précise que le parcours du candidat de la coalition présidentielle est marqué par « la rigueur, la sérénité, l'esprit inclusif et la maîtrise des enjeux socio-économiques du Sénégal dans un monde en mutation constante, est un atout ».



Le peuple sénégalais porte la candidature qui rassure par la mesure et l'ouverture à toutes les forces vives, déclare Me Moussa Bocar Thiam qui salue aussi la touche du Président Macky Sall, qui a une fois de plus, a été au rendez-vous avec le peuple. « La victoire au premier tour est déjà acquise en attendant l'apostille en Février 2024 » dira le ministre rassuré.