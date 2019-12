Moussa Baldé : « Nous sommes dans une étude pour la restructuration de la Sodefitex »

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, a assuré que la Sodefitex va être restructurée et qu’une étude est actuellement en cours. Selon lui, il s’agit d’une instruction du président de la République et aussi tous les acteurs ont été consultés.

Relativement à la question de l’autosuffisance en riz, le ministre d’expliquer que si on parle de chiffres, ça ne donne pas cette impression d’autosuffisance mais il persiste et fait savoir que l’on peut bien se satisfaire de la situation actuellement...