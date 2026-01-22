Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes


Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes
L’association culturelle « Mbootaayu Leppiy Wolof », a organisé un colloque intitulé « Origines, dynamiques sociales et historiques du peuple wolof », ce jeudi 22 janvier 2026 au centre culturel Blaise Senghor.

Il s’agira selon le président de l’association « leppiy wolof », Mouhamadou Bakhaw Diaw de débattre sur quatre thèmes axés sur la migration du peuple wolof, du Nil au Fleuve Sénégal, la parenté linguistique entre le wolof et l’Egyptien ancien, les relations entre navigateurs portugais et peuple Wolof au 15ème siècle et enfin, le peuple Wolof et ses différentes composantes. 

Au-delà de ses quatre thématiques, il y’a aussi un exposé sur notre bibliothèque numérique. Cette bibliothèque numérique permettra de rassembler l’ensemble des documents et des œuvres qui ont été écrits sur le peuple wolof depuis 1445 jusqu’en 1900. 
Ainsi, il sera mis à la disposition de l’ensemble des jeunes sénégalais qui pourront décrire tout ce qu’on a écrit sur le peuple wolof. Et, tout en espérant le dépôt de cette bibliothèque numérique au niveau de l’université de Touba et au niveau aussi du département de linguistique pour qu’on puisse le traduire en arabe ou bien en wolofal.

Dans cette même lancée, il renseigne que des documents ont été découverts au niveau de Gorée en 1749. Dans ces archives se trouvaient 500 esclaves wolofs qui étaient à Gorée. « lls sont révoltés ,on a pris les dirigeants et les français ont pris les canaux pour les déchiqueter mais malgré ça, ils ont emmené les 500 esclaves dans des navires et ils ont cassé les navires ,ils se sont révoltés au milieu de l’océan atlantique , il y’a eu 200 morts », raconte-t-il .Donc pour lui,  Gorée n’est pas un lieu de mémoire victimaire, Gorée ne doit pas être un lieu de lamentation mais  Gorée aussi doit être un lieu ou les gens vont magnifier comment le peuple wolof a résisté par rapport à l’esclavage .

« Au nom de l’unité nationale, nous disons à tout le monde que nous allons être la capacité de la tolérance, nous allons être le ciment de ce pays, nous allons continuer à être le fil qui "coud" le pays, nous allons continuer à être comme Lamine Gueye », conclut-il. 
Autres articles
Jeudi 22 Janvier 2026
Dieynaba Agne



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique

Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique - 22/01/2026

Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal…

Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal… - 22/01/2026

Marine nationale : 51 ans de souveraineté maritime sous commandement sénégalais

Marine nationale : 51 ans de souveraineté maritime sous commandement sénégalais - 22/01/2026

Incidents après la finale de la CAN / Linkafrica appelle à la responsabilité : « Dans cette guerre des mots, il n'y aura ni vainqueur ni trophée »

Incidents après la finale de la CAN / Linkafrica appelle à la responsabilité : « Dans cette guerre des mots, il n'y aura ni vainqueur ni trophée » - 22/01/2026

‎Accident de la circulation à Kolda : Un tracteur tue deux enfants...

‎Accident de la circulation à Kolda : Un tracteur tue deux enfants... - 22/01/2026

ARBITRAGE DU FOOTBALL : Faut-il confier les décisions à l’intelligence artificielle

ARBITRAGE DU FOOTBALL : Faut-il confier les décisions à l’intelligence artificielle - 22/01/2026

Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux / Justice numérique : Entre modernisation nécessaire et préservation de l’humain

Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux / Justice numérique : Entre modernisation nécessaire et préservation de l’humain - 22/01/2026

Nécrologie : Décès du père du journaliste Chérif Dia de la TFM

Nécrologie : Décès du père du journaliste Chérif Dia de la TFM - 22/01/2026

Assainissement : remise des clés de camions de vidange à l’AAAS ce vendredi à Cambérène

Assainissement : remise des clés de camions de vidange à l’AAAS ce vendredi à Cambérène - 22/01/2026

Marche pacifique à Thiès: le G7 exige le respect des accords signés avec l'État

Marche pacifique à Thiès: le G7 exige le respect des accords signés avec l'État - 22/01/2026

Saly/ La reine de Bignona révèle ses incantations pour la victoire des Lions : « J’étais à genoux pendant tout le match »

Saly/ La reine de Bignona révèle ses incantations pour la victoire des Lions : « J’étais à genoux pendant tout le match » - 22/01/2026

Rufisque : Une dispute pour 7 500 FCFA tourne au drame … l’enquête est en cours

Rufisque : Une dispute pour 7 500 FCFA tourne au drame … l’enquête est en cours - 22/01/2026

Guinée-Bissau : Le Général N’Tam fixe les élections au 6 décembre 2026 pour un retour au pouvoir civil

Guinée-Bissau : Le Général N’Tam fixe les élections au 6 décembre 2026 pour un retour au pouvoir civil - 22/01/2026

Kédougou : un réseau de trafic de kush et de Tramadol démantelé aux portes du Mali

Kédougou : un réseau de trafic de kush et de Tramadol démantelé aux portes du Mali - 22/01/2026

Mbour : il offre à sa mère la chambre à coucher de ses clientes, un menuisier condamné pour abus de confiance

Mbour : il offre à sa mère la chambre à coucher de ses clientes, un menuisier condamné pour abus de confiance - 22/01/2026

Guédiawaye : “Je ne l’ai jamais oublié” … six ans après, un maçon jugé pour une agression sexuelle d’une violence extrême

Guédiawaye : “Je ne l’ai jamais oublié” … six ans après, un maçon jugé pour une agression sexuelle d’une violence extrême - 22/01/2026

« Tensions » Sénégal-Maroc après la finale : Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue marocain Aziz Akhannouch

« Tensions » Sénégal-Maroc après la finale : Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue marocain Aziz Akhannouch - 21/01/2026

Économie : Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile le plan d’investissement 2026-2028

Économie : Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile le plan d’investissement 2026-2028 - 21/01/2026

Fake news, photos et vidéos sur la finale de la CAN : Le CORED met en garde les journalistes et invite les médias à plus de professionnalisme

Fake news, photos et vidéos sur la finale de la CAN : Le CORED met en garde les journalistes et invite les médias à plus de professionnalisme - 21/01/2026

Lutte contre le trafic de drogue : trois individus arrêtés à Kaolack avec 53 kg de chanvre indien

Lutte contre le trafic de drogue : trois individus arrêtés à Kaolack avec 53 kg de chanvre indien - 21/01/2026

Groenland : Donald Trump justifie ses ambitions par des « impératifs de sécurité nationale »

Groenland : Donald Trump justifie ses ambitions par des « impératifs de sécurité nationale » - 21/01/2026

Trump tacle violemment l’Europe lors du forum de Davos : « Des pays méconnaissables »

Trump tacle violemment l’Europe lors du forum de Davos : « Des pays méconnaissables » - 21/01/2026

Région de Thiès : les débarquements de la pêche artisanale estimés provisoirement pour l’année 2025 à 129.934 tonnes

Région de Thiès : les débarquements de la pêche artisanale estimés provisoirement pour l’année 2025 à 129.934 tonnes - 21/01/2026

Forum de Davos, Suisse: Donald Trump vante un « miracle économique » et une transformation historique des Etats Unis

Forum de Davos, Suisse: Donald Trump vante un « miracle économique » et une transformation historique des Etats Unis - 21/01/2026

Polémique autour la finale Sénégal-Maroc : La CNDH invite les acteurs sportifs et les sénégalais à faire preuve de responsabilité

Polémique autour la finale Sénégal-Maroc : La CNDH invite les acteurs sportifs et les sénégalais à faire preuve de responsabilité - 21/01/2026

Tensions à l'UVS : Les étudiants de la promotion 10 décrétent un arrêt total des activités pédagogiques, sur la plate-forme ENT pendant 48 heures

Tensions à l'UVS : Les étudiants de la promotion 10 décrétent un arrêt total des activités pédagogiques, sur la plate-forme ENT pendant 48 heures - 21/01/2026

Dangou endeuillé : une bagarre tourne au drame, un jeune charretier mortellement blessé

Dangou endeuillé : une bagarre tourne au drame, un jeune charretier mortellement blessé - 21/01/2026

Ébats intimes dans un garage : deux Sdf pris en flagrant délit

Ébats intimes dans un garage : deux Sdf pris en flagrant délit - 21/01/2026

Affaire Soya Diagne : la Cour suprême tranchera en dernier ressort

Affaire Soya Diagne : la Cour suprême tranchera en dernier ressort - 21/01/2026

Assemblée générale à Dakar : Les collectivités locales du Sahel et du littoral s’unissent pour la paix et le développement

Assemblée générale à Dakar : Les collectivités locales du Sahel et du littoral s’unissent pour la paix et le développement - 21/01/2026

RSS Syndication