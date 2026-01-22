Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal…

Dans la foulée, la délégation a ensuite effectué une visite de courtoisie au Gouverneur de la région, pour échanger sur les priorités territoriales et les synergies possibles avec les programmes d'ONU Sénégal.

Dans la même lancée, la mission s’est rendue dans un projet du PAM Sénégal lié aux cantines scolaires, un dispositif essentiel pour l’amélioration de la nutrition des enfants, le renforcement de la fréquentation scolaire et le soutien à la résilience des communautés.

Au cours des étapes de Bagadadji et Bantancountouyel, une explication détaillée sur le fonctionnement des clubs de jeunes filles leaders a été faite par Babacar Sy coordonnateur du CCA. D’ailleurs, cette mission fait entrevoir l’importance de l’action coordonnée et ancrée dans les réalités locales, au service de l’égalité, de la protection et du développement durable.