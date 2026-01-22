Marche pacifique à Thiès: le G7 exige le respect des accords signés avec l'État

indemnités, entre autres points".

Ainsi, le G7 d'exiger du gouvernement " la prise en charge des préoccupations susmentionnées et l'ouverture de négociations sérieuses autour des points d’attention suivants: la signature des décrets toujours en instance ; ° la persistance des lenteurs administratives ;

° la récurrence du retard de paiement des salaires des contractuels constatés ces derniers temps ; ° le retard de paiement des indemnités d’examens de la Formation professionnelle et technique, des profs d’EPS des IA de Dakar, Rufisque et Pikine-Guédiawaye, de la surveillance du bac et des intervenants extérieurs des CRFPE pour 2023-2024 et 2024/-2025 ;

° la mise à l’écart du G7 dans le cadre des activités du Ministère de l’Education nationale (le G 7 n’est pas convié à la validation des documents stratégiques de NITHE et à d’autres activités) ;



° le dilatoire du Gouvernement en ce qui concerne l’apurement du passif social ;

° la non prise en charge de la correction du système de rémunération ; ° l’absence de prise en charge de la supervision de l’examen du CFEE et du BFEM par les inspecteurs ; ° la persistance des difficultés liées aux examens des CAP et CEAP (irrégularité, retard de publication des arrêtés non-respect de l’échéance de décembre) ; ° le non-respect des nouvelles dispositions du G50 : nécessité de réviser ce texte ; ° la persistance des cas de surimposition ; ° l’inexistence des budgets de fonctionnement pour les écoles et établissements; ° la non fonctionnalité du comité de suivi des accords ; ° l’octroi de parcelles viabilisées et non-viabilisées ainsi que la délivrance des titres de propriété aux syndicats bénéficiaires ; °la non prise en charge des bourses de formation des élèves-professeurs de l’ENAMC ; ° la révision des statuts du personnel des écoles sénégalaises en Gambie ; ° le non-paiement des indemnités des Professeurs exerçant dans les LYNAQE ; °le versement par les banques des prêts DMC aux ayants droits ; ° l’ouverture de négociations sur les questions émergente".

Dans la foulée, le G7 fustige l’inertie inacceptable constatée dans le cadre de la matérialisation des accords portant sur l’habitat social, les cotisations sociales des contractuels, le processus de digitalisation des actes et procédures de la fonction publique, le retour des budgets dans le préscolaire et l’élémentaire, le relèvement des budgets des établissements du Moyen Secondaire, le paiement des indemnités des classes spéciales dans les EFA, la réouverture sans délai de l’EFA de Ndindy 2 et la réforme des retraites.