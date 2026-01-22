Marine nationale : 51 ans de souveraineté maritime sous commandement sénégalais

L’événement, placé sous le thème « La Marine nationale : défense militaire du territoire et des intérêts vitaux en mer », a été présidé par le Général d’armée Mbaye Cissé, Chef d’état-major général des Armées.



Cette cérémonie revêtait un caractère hautement symbolique, puisqu’elle constituait la dernière célébration de ce genre présidée par le Général Mbaye Cissé à la tête de l’institution militaire. Un moment d’émotion et de reconnaissance salué par l’ensemble des forces navales.



Dans son discours, le Chef d’état-major de la Marine nationale, le Contre-Amiral Abdou Sène, a rendu un hommage appuyé au Général Mbaye Cissé, saluant son leadership, son attachement constant aux valeurs républicaines, ainsi que le soutien indéfectible qu’il a toujours accordé à la Marine nationale.



« Vous auriez pu ne plus revenir, mais vous êtes là, une fois encore, pour témoigner votre attachement et exercer jusqu’au bout votre commandement avec foi, conviction et prestance », a-t-il souligné, exprimant au nom de toute la Marine nationale une gratitude “inoxydable”.



Un acte fondateur de souveraineté



Le 22 janvier 1975 marque une date majeure de l’histoire militaire du Sénégal : celle de la nomination du Capitaine de corvette Alassane Faye Gassama, premier officier de marine sénégalais à prendre le commandement de l’armée de mer, mettant ainsi fin à la période de commandement assurée par des officiers de la coopération militaire française depuis l’indépendance.

Un acte fort, qualifié par le Contre-Amiral Abdou Sène de véritable prise en charge de la destinée navale et maritime du Sénégal, inscrite dans une histoire bien antérieure à la colonisation.



Des résultats opérationnels significatifs



Au cours de l’année écoulée, la Marine nationale a enregistré des performances notables :

* 1 102 jours de mer assurant une présence permanente dans la Zone économique exclusive (ZEE) ;

* Plus de 650 tonnes de fret transportées au profit des armées ;

* 11 navires de pêche délictueux arraisonnés ;

* 23 pirogues interceptées dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine ;

* Plus de 3 600 personnes secourues en mer, dont une majorité issue de la migration irrégulière.



L’année 2025 restera également marquée par une montée en puissance historique avec la réussite des premiers tirs de missiles antinavires Spike et Marte, ainsi que la mise en œuvre complète du système Mistral en janvier 2026, renforçant la capacité de défense face aux menaces aériennes.



Une marine au cœur de la défense du territoire



Pour un État à vocation maritime comme le Sénégal, la ZEE représente à la fois un espace de souveraineté, un levier économique stratégique et un théâtre de menaces multiples.