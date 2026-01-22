Marine nationale : 51 ans de souveraineté maritime sous commandement sénégalais


La Marine nationale sénégalaise a célébré, ce jeudi 22 janvier 2026, le 51ᵉ anniversaire de son passage sous commandement sénégalais, à l’occasion d’une cérémonie de prise d’armes organisée à la Base navale Amiral Faye Gassama. 
L’événement, placé sous le thème « La Marine nationale : défense militaire du territoire et des intérêts vitaux en mer », a été présidé par le Général d’armée Mbaye Cissé, Chef d’état-major général des Armées.

Cette cérémonie revêtait un caractère hautement symbolique, puisqu’elle constituait la dernière célébration de ce genre présidée par le Général Mbaye Cissé à la tête de l’institution militaire. Un moment d’émotion et de reconnaissance salué par l’ensemble des forces navales.

Dans son discours, le Chef d’état-major de la Marine nationale, le Contre-Amiral Abdou Sène, a rendu un hommage appuyé au Général Mbaye Cissé, saluant son leadership, son attachement constant aux valeurs républicaines, ainsi que le soutien indéfectible qu’il a toujours accordé à la Marine nationale.

« Vous auriez pu ne plus revenir, mais vous êtes là, une fois encore, pour témoigner votre attachement et exercer jusqu’au bout votre commandement avec foi, conviction et prestance », a-t-il souligné, exprimant au nom de toute la Marine nationale une gratitude “inoxydable”.

Un acte fondateur de souveraineté

Le 22 janvier 1975 marque une date majeure de l’histoire militaire du Sénégal : celle de la nomination du Capitaine de corvette Alassane Faye Gassama, premier officier de marine sénégalais à prendre le commandement de l’armée de mer, mettant ainsi fin à la période de commandement assurée par des officiers de la coopération militaire française depuis l’indépendance.
Un acte fort, qualifié par le Contre-Amiral Abdou Sène de véritable prise en charge de la destinée navale et maritime du Sénégal, inscrite dans une histoire bien antérieure à la colonisation.

Des résultats opérationnels significatifs

Au cours de l’année écoulée, la Marine nationale a enregistré des performances notables :
* 1 102 jours de mer assurant une présence permanente dans la Zone économique exclusive (ZEE) ;
* Plus de 650 tonnes de fret transportées au profit des armées ;
* 11 navires de pêche délictueux arraisonnés ;
* 23 pirogues interceptées dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine ;
* Plus de 3 600 personnes secourues en mer, dont une majorité issue de la migration irrégulière.

L’année 2025 restera également marquée par une montée en puissance historique avec la réussite des premiers tirs de missiles antinavires Spike et Marte, ainsi que la mise en œuvre complète du système Mistral en janvier 2026, renforçant la capacité de défense face aux menaces aériennes.

Une marine au cœur de la défense du territoire

Pour un État à vocation maritime comme le Sénégal, la ZEE représente à la fois un espace de souveraineté, un levier économique stratégique et un théâtre de menaces multiples. 
 
À ce titre, la Marine nationale joue un rôle central dans la posture permanente de sûreté, conformément à la Stratégie navale 2050.
Outre la surveillance maritime, elle contribue activement à la sécurisation du territoire terrestre, notamment à travers l’action des fusiliers marins commandos déployés dans les zones fluviales du Sud, du Centre et de l’Est du pays, de la Casamance au fleuve Sénégal, jusqu’à la station fluviale de Bakel.

Un engagement régional et international affirmé

Face à des menaces transfrontalières, la Marine nationale s’inscrit pleinement dans les mécanismes de sécurité maritime collective, notamment à travers l’architecture de Yaoundé. Le leadership sénégalais dans le golfe de Guinée a été renforcé par l’organisation, à Dakar en novembre 2025, du 9ᵉ symposium des chefs d’état-major de Marine et commandants de garde-côtes de la région.

Une reconnaissance historique

Point d’orgue de cette dynamique, la nomination du premier officier de Marine au poste de Chef d’état-major général des Armées consacre la maturité opérationnelle de la Marine nationale et la reconnaissance de ses compétences stratégiques au plus haut niveau de l’État.

« La Marine nationale a toujours été au rendez-vous », a conclu le Contre-Amiral Abdou Sène, réaffirmant la détermination des marins sénégalais à défendre, avec loyauté et professionnalisme, le territoire national et les intérêts vitaux du Sénégal en mer.
Autres articles
Jeudi 22 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique

Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique - 22/01/2026

Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal…

Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal… - 22/01/2026

Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes

Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes - 22/01/2026

Incidents après la finale de la CAN / Linkafrica appelle à la responsabilité : « Dans cette guerre des mots, il n'y aura ni vainqueur ni trophée »

Incidents après la finale de la CAN / Linkafrica appelle à la responsabilité : « Dans cette guerre des mots, il n'y aura ni vainqueur ni trophée » - 22/01/2026

‎Accident de la circulation à Kolda : Un tracteur tue deux enfants...

‎Accident de la circulation à Kolda : Un tracteur tue deux enfants... - 22/01/2026

ARBITRAGE DU FOOTBALL : Faut-il confier les décisions à l’intelligence artificielle

ARBITRAGE DU FOOTBALL : Faut-il confier les décisions à l’intelligence artificielle - 22/01/2026

Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux / Justice numérique : Entre modernisation nécessaire et préservation de l’humain

Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux / Justice numérique : Entre modernisation nécessaire et préservation de l’humain - 22/01/2026

Nécrologie : Décès du père du journaliste Chérif Dia de la TFM

Nécrologie : Décès du père du journaliste Chérif Dia de la TFM - 22/01/2026

Assainissement : remise des clés de camions de vidange à l’AAAS ce vendredi à Cambérène

Assainissement : remise des clés de camions de vidange à l’AAAS ce vendredi à Cambérène - 22/01/2026

Marche pacifique à Thiès: le G7 exige le respect des accords signés avec l'État

Marche pacifique à Thiès: le G7 exige le respect des accords signés avec l'État - 22/01/2026

Saly/ La reine de Bignona révèle ses incantations pour la victoire des Lions : « J’étais à genoux pendant tout le match »

Saly/ La reine de Bignona révèle ses incantations pour la victoire des Lions : « J’étais à genoux pendant tout le match » - 22/01/2026

Rufisque : Une dispute pour 7 500 FCFA tourne au drame … l’enquête est en cours

Rufisque : Une dispute pour 7 500 FCFA tourne au drame … l’enquête est en cours - 22/01/2026

Guinée-Bissau : Le Général N’Tam fixe les élections au 6 décembre 2026 pour un retour au pouvoir civil

Guinée-Bissau : Le Général N’Tam fixe les élections au 6 décembre 2026 pour un retour au pouvoir civil - 22/01/2026

Kédougou : un réseau de trafic de kush et de Tramadol démantelé aux portes du Mali

Kédougou : un réseau de trafic de kush et de Tramadol démantelé aux portes du Mali - 22/01/2026

Mbour : il offre à sa mère la chambre à coucher de ses clientes, un menuisier condamné pour abus de confiance

Mbour : il offre à sa mère la chambre à coucher de ses clientes, un menuisier condamné pour abus de confiance - 22/01/2026

Guédiawaye : “Je ne l’ai jamais oublié” … six ans après, un maçon jugé pour une agression sexuelle d’une violence extrême

Guédiawaye : “Je ne l’ai jamais oublié” … six ans après, un maçon jugé pour une agression sexuelle d’une violence extrême - 22/01/2026

« Tensions » Sénégal-Maroc après la finale : Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue marocain Aziz Akhannouch

« Tensions » Sénégal-Maroc après la finale : Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue marocain Aziz Akhannouch - 21/01/2026

Économie : Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile le plan d’investissement 2026-2028

Économie : Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile le plan d’investissement 2026-2028 - 21/01/2026

Fake news, photos et vidéos sur la finale de la CAN : Le CORED met en garde les journalistes et invite les médias à plus de professionnalisme

Fake news, photos et vidéos sur la finale de la CAN : Le CORED met en garde les journalistes et invite les médias à plus de professionnalisme - 21/01/2026

Lutte contre le trafic de drogue : trois individus arrêtés à Kaolack avec 53 kg de chanvre indien

Lutte contre le trafic de drogue : trois individus arrêtés à Kaolack avec 53 kg de chanvre indien - 21/01/2026

Groenland : Donald Trump justifie ses ambitions par des « impératifs de sécurité nationale »

Groenland : Donald Trump justifie ses ambitions par des « impératifs de sécurité nationale » - 21/01/2026

Trump tacle violemment l’Europe lors du forum de Davos : « Des pays méconnaissables »

Trump tacle violemment l’Europe lors du forum de Davos : « Des pays méconnaissables » - 21/01/2026

Région de Thiès : les débarquements de la pêche artisanale estimés provisoirement pour l’année 2025 à 129.934 tonnes

Région de Thiès : les débarquements de la pêche artisanale estimés provisoirement pour l’année 2025 à 129.934 tonnes - 21/01/2026

Forum de Davos, Suisse: Donald Trump vante un « miracle économique » et une transformation historique des Etats Unis

Forum de Davos, Suisse: Donald Trump vante un « miracle économique » et une transformation historique des Etats Unis - 21/01/2026

Polémique autour la finale Sénégal-Maroc : La CNDH invite les acteurs sportifs et les sénégalais à faire preuve de responsabilité

Polémique autour la finale Sénégal-Maroc : La CNDH invite les acteurs sportifs et les sénégalais à faire preuve de responsabilité - 21/01/2026

Tensions à l'UVS : Les étudiants de la promotion 10 décrétent un arrêt total des activités pédagogiques, sur la plate-forme ENT pendant 48 heures

Tensions à l'UVS : Les étudiants de la promotion 10 décrétent un arrêt total des activités pédagogiques, sur la plate-forme ENT pendant 48 heures - 21/01/2026

Dangou endeuillé : une bagarre tourne au drame, un jeune charretier mortellement blessé

Dangou endeuillé : une bagarre tourne au drame, un jeune charretier mortellement blessé - 21/01/2026

Ébats intimes dans un garage : deux Sdf pris en flagrant délit

Ébats intimes dans un garage : deux Sdf pris en flagrant délit - 21/01/2026

Affaire Soya Diagne : la Cour suprême tranchera en dernier ressort

Affaire Soya Diagne : la Cour suprême tranchera en dernier ressort - 21/01/2026

Assemblée générale à Dakar : Les collectivités locales du Sahel et du littoral s’unissent pour la paix et le développement

Assemblée générale à Dakar : Les collectivités locales du Sahel et du littoral s’unissent pour la paix et le développement - 21/01/2026

RSS Syndication