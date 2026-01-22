Assainissement : remise des clés de camions de vidange à l’AAAS ce vendredi à Cambérène

Dans le cadre du renforcement du secteur de l’assainissement, une cérémonie officielle de remise des clés de camions de vidange à l’Association des Acteurs de l’Assainissement du Sénégal (AAAS) se tiendra le vendredi 23 janvier 2026 à la station d’épuration de Cambérène.
La cérémonie se déroulera sous la présidence effective du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Dr Cheikh Tidiane Dièye, en présence de la Déléguée générale à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), Mme Aïssatou Mbodj.
Cette initiative s’inscrit dans la vision Sénégal 2050 et résulte d’un partenariat entre le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, la DER/FJ, la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) et l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).
