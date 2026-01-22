Incidents après la finale de la CAN / Linkafrica appelle à la responsabilité : « Dans cette guerre des mots, il n'y aura ni vainqueur ni trophée »


Incidents après la finale de la CAN / Linkafrica appelle à la responsabilité : « Dans cette guerre des mots, il n'y aura ni vainqueur ni trophée »

Dans un contexte de « tensions » et d’incidents regrettables survenus à Rabat après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Maroc au Sénégal, l’organisation Linkafrica a sorti un communiqué dans lequel il appelle à la retenue et au sens des responsabilités. « Le football est une passion qui fait battre les cœurs et rassemble les peuples, mais il ne doit jamais devenir un prétexte à la haine ou à la violence », déclare l’association panafricaine dans son communiqué diffusé ce jeudi. 

 

Linkafrica, engagée pour l’unité et la coopération entre les peuples africains, exprime parallèlement sa préoccupation face à l’escalade des tensions entre citoyens sénégalais et marocains. Selon elle , « la jeunesse du Maroc et la jeunesse du Sénégal sont les premières victimes de cette escalade », avec des opportunités d’échanges compromises, des bourses d’études menacées et des partenariats économiques fragilisés.

 

L’organisation souligne que depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux se sont transformés en « tribunaux émotionnels » où circulent des propos blessants et des images sorties de leur contexte, alimentant rumeurs et tensions au détriment du dialogue raisonné.

 

« Dans cette guerre des mots, il n’y aura ni vainqueur ni trophée », affirme Linkafrica, qui fait allusion aux deux nations qui « ne se sont pas rencontrées uniquement sur un terrain de football » mais qui partagent « des liens anciens, profonds, sacrés et structurants » fondés sur des échanges humains durables et une solidarité africaine vivante. L’organisation appelle les citoyens des deux pays, ainsi que leurs diasporas, à « rejeter tout discours de haine, de stigmatisation et de division ». Elle exhorte également les leaders d’opinion, influenceurs et médias à « assumer pleinement leur responsabilité » dans la préservation de la cohésion sociale.

 

Linkafrica demande aux autorités compétentes des deux pays d’œuvrer « dans un esprit de concertation et de sagesse, à la prévention de toute escalade et à la consolidation des relations fraternelles ». 

Jeudi 22 Janvier 2026
Dakaractu



