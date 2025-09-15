Moto volée, malfaiteurs piégés : la police de Jaxaay-Parcelles Assainies-Niacourab met fin à un réseau nocturne

Le commissariat d’arrondissement de Jaxaay, Parcelles Assainies et Niacourab a réussi un coup de filet majeur en interpellant trois individus accusés d’association de malfaiteurs et de vol en réunion commis la nuit.



Tout est parti le 12 septembre 2025, vers 14h, lorsqu’une patrouille de la Brigade de Recherches (BR) a croisé trois jeunes hommes au comportement suspect, circulant sur une moto de type Jakarta KTM. À la vue des policiers, ils ont abandonné le deux-roues et pris la fuite. Après une course-poursuite, deux d’entre eux ont été interpellés, tandis que la moto a été saisie et conduite au poste.



Invités à présenter les papiers du véhicule, les mis en cause s’en sont révélés incapables, bien qu’ils prétendaient en être les propriétaires. Quelques heures plus tard, une victime s’est présentée au commissariat pour déclarer le vol de sa moto, commis dans la nuit du 11 au 12 septembre alors qu’elle était stationnée dans la cour de son domicile. Le plaignant a immédiatement reconnu le véhicule saisi comme étant le sien.



L’enquête s’est intensifiée avec l’exploitation du téléphone portable de l’un des suspects. Les policiers y ont découvert, via WhatsApp, des messages vocaux compromettants, détaillant le plan de vol de la moto.



Le lendemain, les enquêteurs ont localisé le troisième complice en cavale dans son quartier, à la cité SOTRAC de Keur Massar. Une descente ciblée a permis son arrestation. Lors de son audition sommaire, il a reconnu avoir planifié et exécuté le vol avec ses deux complices.



Les trois suspects ont été placés en garde à vue, en attendant leur déferrement. L’enquête se poursuit afin de déterminer leur éventuelle implication dans d’autres affaires similaires.