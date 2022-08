Mort de manifestants et isolement d'opposants en Guinée : Le FNDC accuse la junte et appelle au respect de la dignité des citoyens.

Le Front national pour la défense de la constitution a tenu un point de presse ce jeudi pour se prononcer sur la situation qui prévaut en Guinée avec les nombreuses pertes en vie humaine.



Au-delà de l’indignation collective à travers les réseaux sociaux, le Fndc a pointé du doigt la junte militaire à la tête de laquelle se trouve le colonel Mamadi Doumbouya, d’avoir été à l’origine de ces morts dans le pays depuis que des manifestations ont commencé pour exiger le retour constitutionnel dans le pays. De même, cette préoccupation sur l’exil des opposants est un signe manifeste selon le Front national pour la défense de la constitution, qui prouve l’indifférence totale de la junte qui, au début de la prise du pouvoir des mains de Alpha Condé, suscitait un espoir chez les citoyens guinéens.



Le front exige ainsi la libération de tous les détenus politiques et alerte les autorités, comme elles l’ont effectué au Mali et au Burkina, à jouer à la médiation. Selon le coordonnateur du front au Sénégal, « le respect de la dignité des guinéens est une exigence et le colonel Mamadi Doumbouya doit bien en être conscient... »