Sacre des Lions à la Can : La commune de Gniby accueille le trophée dans la ferveur

La caravane de la fédération sénégalaise de football a fait escale ce jeudi 12 février 2026 à la commune de Gniby où la maire Amy Ndiaye Gniby et ses administrés ont réservé un chaleureux accueil à Abdoulaye Seydou Sow et sa délégation venus présenter le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations (Can).







Depuis l'entrée jusqu'au centre-ville, c'est une véritable marée humaine qui a accompagné le cortège dans une liesse populaire. Des moments de joie partagés des heures durant par les férus du ballon rond.







Avec des drapeaux, maillots et foulards à l'effigie de l'équipe nationale de football, les populations de Gniby, dans une parfaite communion, ont ainsi profité de ces moments de joie, le temps d'une matinée que d'aucuns garderont bien enfoui dans leur mémoire pour toute une vie.

