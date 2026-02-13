"Gingembre Littéraire" rend hommage à Miriam Makeba : Une trajectoire militante et politique à l’honneur à Genève

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le magazine panafricain ContinentPremier.com et l’association éponyme, en collaboration avec la Mission de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Genève, organisent une conférence publique consacrée à Miriam Makeba, figure emblématique du combat pour la liberté et les droits civiques en Afrique.
L’événement se tiendra le vendredi 6 mars 2026 à 17h30, à la Salle des conférences de la Mission de l’OIF, située au 58 rue Moillebeau, à Genève.
Placée sous le thème « Miriam Makeba, une trajectoire militante et politique », cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme « Gingembre Littéraire » dont le promoteur est El Hadji Gorgui Wade Ndoye, Journaliste accrédité auprès de l'ONU à Genève. Elle ambitionne de revisiter, à partir d’archives guinéennes, un pan méconnu de la trajectoire artistique et politique de celle que l’on surnommait « Mama Afrika ».
Le "Gingembre Littéraire" entend repartir des archives guinéennes pour raconter un pan méconnu de la trajectoire artistique et politique de Miriam Makeba, à partir de son retour en Afrique. Une période encore peu explorée, que la conférence entend mettre en lumière.
D'après l'initiateur du Gingembre litteraire, El Hadji Gorgui Wade Ndoye, "la rencontre sera animée par Dre Elara Bertho, chercheuse au CNRS, au sein du laboratoire « Les Afriques dans le monde » à Bordeaux.
Spécialiste des relations entre littérature et politique, notamment à travers l’étude d’archives privées, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont : Un couple panafricain. Miriam Makeba et Stokely Carmichael (Rot-Bo-Krik, 2025), consacré au parcours militant du couple formé par Miriam Makeba et Stokely Carmichael ; Conakry, une utopie panafricaine. Récits et contre-récits (1958-1984) (CNRS Éditions, 2025) ; Senghor (PUF, 2023), dédié à Léopold Sédar Senghor.
