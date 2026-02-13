"Gingembre Littéraire" rend hommage à Miriam Makeba : Une trajectoire militante et politique à l’honneur à Genève

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le magazine panafricain ContinentPremier.com et l’association éponyme, en collaboration avec la Mission de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Genève, organisent une conférence publique consacrée à Miriam Makeba, figure emblématique du combat pour la liberté et les droits civiques en Afrique.



L’événement se tiendra le vendredi 6 mars 2026 à 17h30, à la Salle des conférences de la Mission de l’OIF, située au 58 rue Moillebeau, à Genève.



Placée sous le thème « Miriam Makeba, une trajectoire militante et politique », cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme « Gingembre Littéraire » dont le promoteur est El Hadji Gorgui Wade Ndoye, Journaliste accrédité auprès de l'ONU à Genève. Elle ambitionne de revisiter, à partir d’archives guinéennes, un pan méconnu de la trajectoire artistique et politique de celle que l’on surnommait « Mama Afrika ».

