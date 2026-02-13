"Gingembre Littéraire" rend hommage à Miriam Makeba : Une trajectoire militante et politique à l’honneur à Genève


"Gingembre Littéraire" rend hommage à Miriam Makeba : Une trajectoire militante et politique à l’honneur à Genève

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le magazine panafricain ContinentPremier.com et l’association éponyme, en collaboration avec la Mission de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Genève, organisent une conférence publique consacrée à Miriam Makeba, figure emblématique du combat pour la liberté et les droits civiques en Afrique.

L’événement se tiendra le vendredi 6 mars 2026 à 17h30, à la Salle des conférences de la Mission de l’OIF, située au 58 rue Moillebeau, à Genève.

Placée sous le thème « Miriam Makeba, une trajectoire militante et politique », cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme « Gingembre Littéraire » dont le promoteur est El Hadji Gorgui Wade Ndoye, Journaliste accrédité auprès de l'ONU à Genève. Elle ambitionne de revisiter, à partir d’archives guinéennes, un pan méconnu de la trajectoire artistique et politique de celle que l’on surnommait « Mama Afrika ».

 

Le "Gingembre Littéraire" entend repartir des archives guinéennes pour raconter un pan méconnu de la trajectoire artistique et politique de Miriam Makeba, à partir de son retour en Afrique. Une période encore peu explorée, que la conférence entend mettre en lumière.

D'après l'initiateur du Gingembre litteraire, El Hadji Gorgui Wade Ndoye, "la rencontre sera animée par Dre Elara Bertho, chercheuse au CNRS, au sein du laboratoire « Les Afriques dans le monde » à Bordeaux.

Spécialiste des relations entre littérature et politique, notamment à travers l’étude d’archives privées, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont : Un couple panafricain. Miriam Makeba et Stokely Carmichael (Rot-Bo-Krik, 2025), consacré au parcours militant du couple formé par Miriam Makeba et Stokely Carmichael ; Conakry, une utopie panafricaine. Récits et contre-récits (1958-1984) (CNRS Éditions, 2025) ; Senghor (PUF, 2023), dédié à Léopold Sédar Senghor.
 

Autres articles
Vendredi 13 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sacre des Lions à la Can : La commune de Gniby accueille le trophée dans la ferveur

Sacre des Lions à la Can : La commune de Gniby accueille le trophée dans la ferveur - 13/02/2026

Lancement officiel de l’AFMP : L’accès aux postes de responsabilité, au centre du débat des femmes médias publics

Lancement officiel de l’AFMP : L’accès aux postes de responsabilité, au centre du débat des femmes médias publics - 13/02/2026

Violence autour de la lutte : Après des échanges tendus, le gouverneur de Dakar et Siteu scellent l’apaisement

Violence autour de la lutte : Après des échanges tendus, le gouverneur de Dakar et Siteu scellent l’apaisement - 11/02/2026

Basket : Cheikh Sarr reprend la sélection féminine

Basket : Cheikh Sarr reprend la sélection féminine - 11/02/2026

Industries culturelles africaines : Le défi de la structuration des talents africains

Industries culturelles africaines : Le défi de la structuration des talents africains - 10/02/2026

Stade Rennais : Habib Beye sur la sellette, une procédure disciplinaire officiellement engagée

Stade Rennais : Habib Beye sur la sellette, une procédure disciplinaire officiellement engagée - 09/02/2026

Premier League (25e journée) : Ismaïla Sarr offre la victoire à Crystal Palace contre Brighton

Premier League (25e journée) : Ismaïla Sarr offre la victoire à Crystal Palace contre Brighton - 08/02/2026

PREMIER LEAGUE /Brighton 0-1 Crystal Palace : Ismaela Sarr libère les Eagles à la 61e minute

PREMIER LEAGUE /Brighton 0-1 Crystal Palace : Ismaela Sarr libère les Eagles à la 61e minute - 08/02/2026

Culture : Le

Culture : Le "Bakku", un mouvement pour une identité culturelle - 08/02/2026

Violences après les combats de Lutte : Balla Gaye 2 appelle au fair-play entre Parcelles et de Guédiawaye

Violences après les combats de Lutte : Balla Gaye 2 appelle au fair-play entre Parcelles et de Guédiawaye - 07/02/2026

Mercato hivernal : Cheikh Sabaly débarque au Vancouver Whitecaps en MLS

Mercato hivernal : Cheikh Sabaly débarque au Vancouver Whitecaps en MLS - 05/02/2026

Lutte sénégalaise : la FSL suspend les face-à-face et open-press et sanctionne plusieurs lutteurs après des violences jugées graves

Lutte sénégalaise : la FSL suspend les face-à-face et open-press et sanctionne plusieurs lutteurs après des violences jugées graves - 05/02/2026

Mbaye Jacques Diop tire sur le ministère des sports : « Il faut poser des actes forts… jusqu’à présent, il n’y a rien d’inédit ou d’historique »

Mbaye Jacques Diop tire sur le ministère des sports : « Il faut poser des actes forts… jusqu’à présent, il n’y a rien d’inédit ou d’historique » - 04/02/2026

Résistance féminine : l’ouvrage

Résistance féminine : l’ouvrage "Femmes en mouvement au Sénégal" met en lumière l’histoire et les luttes des femmes - 04/02/2026

[Littérature]

[Littérature] "L’Équilibre du Cœur" : quand l’amour se heurte au poids des traditions - 04/02/2026

Incidents en finale de la CAN: le Maroc fait appel des sanctions de la CAF

Incidents en finale de la CAN: le Maroc fait appel des sanctions de la CAF - 03/02/2026

Finale Can 2025 : la FRMF juge les sanctions disciplinaires de la CAF insuffisantes et décide de faire appel

Finale Can 2025 : la FRMF juge les sanctions disciplinaires de la CAF insuffisantes et décide de faire appel - 03/02/2026

Premier League / Habib Diarra signe un but, provoque un autre et fait parler de lui après Mané, Ismaela Sarr et Bamba Dieng

Premier League / Habib Diarra signe un but, provoque un autre et fait parler de lui après Mané, Ismaela Sarr et Bamba Dieng - 02/02/2026

La journaliste Arame Ndiaye fait son entrée en littérature avec son roman « Une folle lucide »

La journaliste Arame Ndiaye fait son entrée en littérature avec son roman « Une folle lucide » - 02/02/2026

Football - Coupe du Sénégal : le tirage au sort des 16es de finale prévu demain

Football - Coupe du Sénégal : le tirage au sort des 16es de finale prévu demain - 02/02/2026

Fédération Sénégalaise de Judo: Le renouvellement des instances prévu au plus tard le 7 mars prochain

Fédération Sénégalaise de Judo: Le renouvellement des instances prévu au plus tard le 7 mars prochain - 02/02/2026

Arabie Saoudite / Sadio Mané offre la victoire à Al-Nassr et est désigné meilleur joueur du match

Arabie Saoudite / Sadio Mané offre la victoire à Al-Nassr et est désigné meilleur joueur du match - 02/02/2026

Retour de Talfa - Ibou Laye envoie un message fort « 100 % Parcelles avant tout … »

Retour de Talfa - Ibou Laye envoie un message fort « 100 % Parcelles avant tout … » - 01/02/2026

Lamb - Goro Sock, Sa Touba et Ndiaye saluent la lucidité incroyable de Talfa face à Amanekh

Lamb - Goro Sock, Sa Touba et Ndiaye saluent la lucidité incroyable de Talfa face à Amanekh - 01/02/2026

Lamb - Ada Boy Baol, Obali reclame Boy Niang 2 comme futur adversaire de Talfa

Lamb - Ada Boy Baol, Obali reclame Boy Niang 2 comme futur adversaire de Talfa - 01/02/2026

Pape Diagne Manager de Talfa apres la sa victoire « Niou beury khamougn ko waye… »

Pape Diagne Manager de Talfa apres la sa victoire « Niou beury khamougn ko waye… » - 01/02/2026

Arène Nationale - Tony Jr apres sa belle victoire « Bayina Mbapatt nagn ma diokh kou …. »

Arène Nationale - Tony Jr apres sa belle victoire « Bayina Mbapatt nagn ma diokh kou …. » - 01/02/2026

Défaite de Amanekh - Conseil stratégique de Papa Sow à Talfa : « Na beurré flanc gauche… »

Défaite de Amanekh - Conseil stratégique de Papa Sow à Talfa : « Na beurré flanc gauche… » - 01/02/2026

Premier League: Ismaïla Sarr sauve Crystal Palace à Nottingham

Premier League: Ismaïla Sarr sauve Crystal Palace à Nottingham - 01/02/2026

Tournoi de l’ambassadeur de Chine : le tennis de table sénégalais passe un test grandeur nature

Tournoi de l’ambassadeur de Chine : le tennis de table sénégalais passe un test grandeur nature - 01/02/2026

RSS Syndication