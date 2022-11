Mondial Qatar 2022 : La liste d’Aliou Cissé avec Sadio Mané, Pathé Ciss et Ilimane Ndiaye... Saliou Ciss zappé !

Les joueurs sénégalais qui iront représenter le Sénégal à la 22eeme édition de la coupe du monde de football, du 20 novembre au 18 décembre, au Qatar. Sont connus. Comme pressenti, El Tactico a fait confiance ce vendredi, aux Lions qui avaient remporté la dernière CAN, à Yaoundé en plus de quelques renforts Formose Mendy et Nicolas Jackson

Dans sa liste de 26 Lions on retrouve très naturellement l’ossature de l’équipe avec le portier des Blues, Edouard Mendy, le capitane des Lions, Kalidou Koulibaly, les « vétérans », Gana Gueye, et Kouyaté, en plus de Sadio Mané et Abdou Diallo. La présence de ces deux derniers va soulager tout un peuple, car suite à leur blessure, leur participation au mondial était hypothétique. Sadio Mané sera bel et bien au Qatar.

Côté gardien de but, Seny Dieng qui réalise une très bonne saison avec QPR, disputera sa première coupe du monde après avoir gagné la CAN il y a quelques mois. Par ailleurs, Mory Diaw (Clermont L1) a été délaissé à la faveur d’Alfred Gomis plus expérimenté.

Sans une grande surprise, la nouvelle coqueluche de la tanière, Ilimane Ndiaye (Sheffield United) a été convoqué de même que l’attraction de la Liga, Pathé Ciss (Rayo Vallecano.) Les jeunes défenseurs que sont Formose Mendy (Amiens, L2) et Ismaël Jakobs (Monaco L1) ont également eu la confiance de Cissé pour leur première aventure mondiale.

Enfin, Parmi les grands perdants de la liste d’Aliou Ciss on peut citer, Habib Diallo, et Noah Fadiga de même que saliou Ciss…

La liste des 26 Lions



Gardiens : Edouard Mendy, Seny Dieng, Alfred Gomis



Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly , Abdou Diallo, Pape Abou Cissé, Fodé Ballo, Ismaël Jakobs, Formose Mendy



Milieux : Moustapha Name, Pape Gueye, Idrissa Gana, Nampalys Mendy, Mamadou Loum Ndiaye, Pape Matar Sarr, Cheikhou Kouyaté, Pathé Ciss, Krepin Diatta