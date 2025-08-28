Mondial 2026 – Pape Thiaw dévoile sa liste contre le Soudan et la RD Congo : un nouveau Lion rejoint la Tanière

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a publié la liste des 26 joueurs retenus pour disputer les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions du Sénégal affronteront d’abord le Soudan, le 5 septembre 2025, avant de recevoir la RD Congo, le 9 septembre 2025.



Parmi les cadres convoqués, on retrouve les habituels piliers de la Tanière : Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané ou encore Ismaïla Sarr. L’ossature expérimentée sera épaulée par une jeunesse montante incarnée par Lamine Camara, Nicolas Jackson ou encore Pape Matar Sarr.



La grande nouveauté de cette liste est la première convocation de Moustapha Mbow, défenseur central qui signe ainsi son entrée en sélection A. Une belle récompense pour ses performances en club, et une opportunité de se faire une place dans une défense sénégalaise réputée solide.



Les 26 Lions convoqués :

• Gardiens : Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf

• Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, El Hadji Malick Diouf, Antoine Mendy, Moustapha Mbow

• Milieux : Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss, Pape Gueye, Krépin Diatta, Cheikh Niasse, Pape Matar Sarr

• Attaquants : Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Chérif Ndiaye, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly



Avec ce mélange d’expérience et de fraîcheur, le Sénégal se présente comme un sérieux prétendant à la qualification pour le Mondial 2026.



Rendez-vous le 5 septembre à Khartoum face au Soudan, avant un choc très attendu contre la RD Congo à Dakar le 9 septembre.