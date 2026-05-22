Suisse - Concert de la Journée de l’Afrique : un accueil chaleureux réservé aux artistes Ismaïla Lo, Mahawa Kouyaté et leurs musiciens à l’aéroport de Genève

C’est peu après 18h, ce jeudi 21 mai, que l’artiste Ismaila Lo, la diva Mahawa Kouyaté et leurs musiciens ont franchi le seuil de l’aéroport de Genève. Ils ont été accueillis par le représentant de l’Ambassadeur du Sénégal en Suisse, Ndongo Niang Ba, le représentant permanent de l'organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Henry Monceau et El Hadji Gorgui Wade Ndoye, journaliste accrédité auprès de l’Onu à Genève. L’équipe de la Rts composée de Mame Ndiawar Diallo, Khardiata Pouye et Khady Dia, est arrivée un peu plus tôt dans la journée. Rappelons que c’est demain, vendredi 22 mai que va se tenir le concert animé par l’artiste Ismaila LO, qui célèbre le Printemps de la Francophonie et la Journée Mondiale de l’Afrique à Alhambra.

Dakaractu, partenaire de l’évènement va revenir sur les moments forts de cet événement culturel qui se déroule à Genève, en Suisse. L’artiste Ismaïla Lo a invité tous les africains, particulièrement les sénégalais, à venir célébrer l’Afrique, ce vendredi...



