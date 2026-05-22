Genève : la cantatrice Mahawa Kouyaté offre une avant-première de son spectacle à L’Alhambra

La cantatrice Mahawa Kouyaté a donné une avant-première de son spectacle prévu ce soir (vendredi 22 Mai) à L'Alhambra, dans le cadre du Printemps de la Francophonie et de la Journée de l’Afrique.



Accompagnée de sa fille Fanta Cissokho, l’artiste a interprété des chants axés sur la paix en Afrique, la solidarité entre les peuples et l’unité africaine.



À travers leurs voix et leurs sonorités inspirées des traditions africaines, les deux artistes ont livré un message fort en faveur de la cohésion et du vivre-ensemble.



Il faut rappeler que Mahawa Kouyaté figure parmi les grandes voix du Théâtre national Daniel Sorano de Dakar, où elle s’est illustrée durant plusieurs années sur la scène musicale et culturelle sénégalaise.





