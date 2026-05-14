Coupe du monde 2026 : Deschamps dévoile une liste de 26 joueurs, en attendant le choc attendu face au Sénégal

À l’approche de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’équipe de France a officiellement dévoilé sa liste très attendue. Fidèle à ses cadres, le sélectionneur Didier Deschamps a reconduit les piliers du groupe autour de Kylian Mbappé, Mike Maignan et Antoine Griezmann, tout en intégrant quelques jeunes talents destinés à apporter de la fraîcheur à un collectif déjà bien rodé. Cette sélection confirme les ambitions élevées des Bleus, finalistes en 2022 et toujours considérés comme l’un des grands favoris du tournoi.







Dans le groupe I, la France hérite d’un tirage relevé avec notamment la Norvège et le Sénégal. Mais c’est surtout la confrontation face aux Lions de la Teranga qui attire toutes les attentions. Le match prévu à New York s’annonce déjà comme un tournant potentiel de la phase de groupes. Au-delà de l’enjeu sportif, il ravive une rivalité historique entre les deux nations.







Le Sénégal, champion d’Afrique en titre ou en quête de confirmation selon son parcours post-CAN 2025, arrive avec un effectif solide et une ambition affirmée. Les Lions comptent sur une génération expérimentée et talentueuse, capable de rivaliser avec les meilleures sélections mondiales. Leur statut de champion d’Afrique renforce leur crédibilité et leur capacité à déstabiliser les grandes nations.







Ce duel rappelle inévitablement le choc du Mondial 2002, où le Sénégal avait créé l’une des plus grandes surprises de l’histoire en battant la France (1-0) lors du match d’ouverture. Ce souvenir reste profondément ancré dans les mémoires et nourrit aujourd’hui un ascendant psychologique côté sénégalais.







Pour les Bleus, l’objectif est d'effacer cette ombre historique et imposer leur statut de favori. Pour les Lions de la Teranga, il s’agit de rééditer l’exploit de la génération 2002 et de prouver que cette performance n’était pas un hasard.







Liste complète de la France pour la Coupe du monde 2026 :







Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade Rennais) et Robin Risser (RC Lens)







Défenseurs : Théo Hernandez (AC Milan), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Malo Gusto (Chelsea), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal) et Dayot Upamecano (Bayern Munich)



Milieux : Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Manu Koné (AS Roma), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) et N’Golo Kanté (Fenerbahçe)







Attaquants : Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Michaël Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter Milan), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) et Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

