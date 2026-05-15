Football-Ligue Professionnel : la LSFP condamne les pratiques occultes dans le championnat professionnel sénégalais

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel a publié, ce jeudi 15 mai 2026, un communiqué dénonçant l’introduction et l’utilisation de pratiques occultes dans certaines enceintes sportives lors des 26e et 27e journées des championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2.



Selon l’instance dirigeante du football professionnel sénégalais, plusieurs faits observés ces dernières semaines ont été largement relayés sur les réseaux sociaux. La Ligue rappelle avoir engagé, depuis plusieurs saisons, des actions visant à éradiquer ces comportements du football professionnel sénégalais, notamment à travers l’application de sanctions prévues par les textes en vigueur.



Dans son communiqué, la LSFP souligne que ces pratiques sont contraires aux valeurs et aux exigences du sport professionnel et qu’elles n’ont aucun fondement dans la pratique du football de haut niveau. Le football de haut niveau repose sur la préparation, la discipline, le mérite sportif et la loyauté dans la compétition entre les clubs.



L’instance estime également que l’exposition publique de ces actes porte gravement atteinte à l’image du championnat et compromet les efforts de développement du football professionnel sénégalais.



À cet effet, les rapports des commissaires de match ainsi que tout élément de preuve porté à la connaissance de la Ligue feront l’objet d’une analyse par la commission de discipline afin de situer les responsabilités.



La LSFP invite enfin l’ensemble des clubs à accompagner ses efforts en sensibilisant leurs dirigeants, staffs techniques et joueurs, tout en veillant à ce qu’aucune pratique de cette nature ne soit tolérée sur les sites de compétition.