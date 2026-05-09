Journée de l’Afrique à Genève : Ismaël Lô, Mahawa Kouyaté et Eva Liza attendus le 22 mai pour une soirée panafricaine inoubliable

L' Organisation internationale de la Francophonie et ses partenaires, dont Continent Premier , du journaliste El Hadji Gorgui Wade Ndoye organisent un grand concert dans le cadre du Printemps de la Francophonie et de la Journée mondiale de l’Afrique, le 22 mai prochain à Alhambra , à Genève .



Cette soirée panafricaine sera animée par Ismaël Lô et plusieurs invités de marque, parmi lesquels Mahawa Kouyaté et Eva Liza .

Surnommé le « Bob Dylan africain », Ismaël Lô est considéré comme l’un des plus grands auteurs-compositeurs du continent africain. Sa carrière internationale a véritablement décollé en 1992 avec le célèbre titre « Tajabone », extrait de l’album Ismaël Lô. Connu pour son style mêlant folk, blues et sonorités africaines, l’artiste sénégalais s’est imposé au fil des années comme une figure emblématique de la musique africaine engagée.



À ses côtés, Mahawa Kouyaté apportera toute la richesse de la tradition mandingue. Née en 1949 à Conakry , l’artiste est issue d’une prestigieuse lignée de djélis (griots), gardiens de la mémoire et de la musique épique ouest-africaine. Fille du célèbre chanteur et joueur de xalam El Hadj Djali Kandara Kouyaté et de la cantatrice Mariama Dianké Kouyaté, elle a marqué son parcours artistique après sa rencontre, en 1967, avec le grand maître de la kora Soundioulou Cissokho lors de l’inauguration du Palais du Peuple de Conakry .



La jeune étoile montante Eva Liza sera également de la partie. Âgée de 22 ans, l’artiste suisso-sénégalaise, de son vrai nom Awa Cissé, poursuit son ascension dans l’univers afro-pop. Née à Genève et actuellement installée à Paris , elle séduit un public de plus en plus large, notamment au Sénégal où ses origines rencontrent un fort engouement.



Récemment, Eva Liza a partagé la scène de L'Olympia avec Youssou N'Dour lors de la tournée européenne de la star sénégalaise à Paris .

Cette grande célébration musicale promet ainsi un moment de partage, de diversité culturelle et de communion autour des sonorités africaines.