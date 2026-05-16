Journées Culturelles et Patriotiques : autorités, artistes et diaspora réunis pour célébrer la culture burkinabée

La 2ᵉ édition des Journées culturelles et patriotiques de la communauté burkinabé au Sénégal a connu son temps fort vendredi soir au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. Dans une ambiance festive et patriotique, la diaspora burkinabèe du Sénégal a mobilisé un public nombreux venu célébrer la richesse culturelle du Burkina Faso en présence d’autorités diplomatiques, administratives et de partenaires de l’événement.



Placée sous le haut patronage du ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, et parrainée par Idrissa Nassa, cette édition a réuni plusieurs personnalités. On notait la présence de l’ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, de représentants diplomatiques du Niger et du Mali, du Vice-Gouverneur de la BCEAO, ainsi que du Directeur général de Coris Bank International Sénégal.



Dans son allocution, l’ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal a salué la forte mobilisation de la communauté autour de cet événement culturel et patriotique. Il a rappelé que ces journées s’inscrivent dans le prolongement des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne initiées par les autorités burkinabè. Il a également invité les compatriotes à promouvoir davantage les produits locaux et à soutenir les efforts nationaux pour la paix et la sécurité.



Le président de l’Union fraternelle des ressortissants burkinabè au Sénégal, Jacques Valian, a souligné la portée symbolique de cette initiative portée par la diaspora. Pour lui, ces journées visent à renforcer les liens fraternels entre les communautés et à faire rayonner l’image du Burkina Faso au Sénégal.



Au-delà des discours, c’est l’ambiance exceptionnelle qui a marqué la soirée. Dès l’ouverture des portes, le public a investi la salle du Grand Théâtre dans un climat de communion et de convivialité. Chants, danses, ovations et prestations artistiques ont rythmé la soirée.



Artistes burkinabè et sénégalais se sont succédé sur scène pour offrir des performances de qualité, entre rythmes traditionnels, sonorités modernes et messages de fraternité. Le public a vibré au son de la musique sahélienne et sénégalaise dans une atmosphère chaleureuse et festive.



Les prestations ont mis en lumière l’unité, la fraternité et le vivre-ensemble entre les peuples sénégalais et burkinabè. L’un des moments forts est resté la collaboration spontanée entre artistes des deux pays sur scène, symbole d’une solidarité culturelle africaine bien vivante.



Cette 2ᵉ édition des Journées culturelles et patriotiques se poursuit ce samedi avec une kermesse et une foire commerciale dédiées à la promotion du « made in Burkina » auprès du public sénégalais et de la diaspora.