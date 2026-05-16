Journées Culturelles et Patriotiques : autorités, artistes et diaspora réunis pour célébrer la culture burkinabée


Journées Culturelles et Patriotiques : autorités, artistes et diaspora réunis pour célébrer la culture burkinabée
La 2ᵉ édition des Journées culturelles et patriotiques de la communauté burkinabé au Sénégal a connu son temps fort vendredi soir au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. Dans une ambiance festive et patriotique, la diaspora burkinabèe du Sénégal a mobilisé un public nombreux venu célébrer la richesse culturelle du Burkina Faso en présence d’autorités diplomatiques, administratives et de partenaires de l’événement.

Placée sous le haut patronage du ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, et parrainée par Idrissa Nassa, cette édition a réuni plusieurs personnalités. On notait la présence de l’ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, de représentants diplomatiques du Niger et du Mali, du Vice-Gouverneur de la BCEAO, ainsi que du Directeur général de Coris Bank International Sénégal.

Dans son allocution, l’ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal a salué la forte mobilisation de la communauté autour de cet événement culturel et patriotique. Il a rappelé que ces journées s’inscrivent dans le prolongement des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne initiées par les autorités burkinabè. Il a également invité les compatriotes à promouvoir davantage les produits locaux et à soutenir les efforts nationaux pour la paix et la sécurité.

Le président de l’Union fraternelle des ressortissants burkinabè au Sénégal, Jacques Valian, a souligné la portée symbolique de cette initiative portée par la diaspora. Pour lui, ces journées visent à renforcer les liens fraternels entre les communautés et à faire rayonner l’image du Burkina Faso au Sénégal.

Au-delà des discours, c’est l’ambiance exceptionnelle qui a marqué la soirée. Dès l’ouverture des portes, le public a investi la salle du Grand Théâtre dans un climat de communion et de convivialité. Chants, danses, ovations et prestations artistiques ont rythmé la soirée.

Artistes burkinabè et sénégalais se sont succédé sur scène pour offrir des performances de qualité, entre rythmes traditionnels, sonorités modernes et messages de fraternité. Le public a vibré au son de la musique sahélienne et sénégalaise dans une atmosphère chaleureuse et festive.

Les prestations ont mis en lumière l’unité, la fraternité et le vivre-ensemble entre les peuples sénégalais et burkinabè. L’un des moments forts est resté la collaboration spontanée entre artistes des deux pays sur scène, symbole d’une solidarité culturelle africaine bien vivante.

Cette 2ᵉ édition des Journées culturelles et patriotiques se poursuit ce samedi avec une kermesse et une foire commerciale dédiées à la promotion du « made in Burkina » auprès du public sénégalais et de la diaspora.




Samedi 16 Mai 2026
Idy Sow



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
34ᵉ édition du Festival International de Jazz de Saint-Louis: la Côte d'Ivoire à l'honneur

34ᵉ édition du Festival International de Jazz de Saint-Louis: la Côte d'Ivoire à l'honneur - 15/05/2026

MMA: Le champion de lutte Reug reug battu par Ko par Malykhin en Thaïlande

MMA: Le champion de lutte Reug reug battu par Ko par Malykhin en Thaïlande - 15/05/2026

Football-Ligue Professionnel : la LSFP condamne les pratiques occultes dans le championnat professionnel sénégalais

Football-Ligue Professionnel : la LSFP condamne les pratiques occultes dans le championnat professionnel sénégalais - 15/05/2026

Mondial 2026 : Washington supprime la caution de visa…une mesure favorable aux supporters Africains

Mondial 2026 : Washington supprime la caution de visa…une mesure favorable aux supporters Africains - 14/05/2026

Coupe du monde 2026 : Deschamps dévoile une liste de 26 joueurs, en attendant le choc attendu face au Sénégal

Coupe du monde 2026 : Deschamps dévoile une liste de 26 joueurs, en attendant le choc attendu face au Sénégal - 14/05/2026

Championnats d'Afrique seniors d'athlétisme 2026 : Lys Mendy en argent, Amath Faye en bronze… le Sénégal brille à Accra

Championnats d'Afrique seniors d'athlétisme 2026 : Lys Mendy en argent, Amath Faye en bronze… le Sénégal brille à Accra - 14/05/2026

33e journée Ligue 1 : Ibrahim Mbaye marque un but à Lens et devient Champion de France avec le PSG

33e journée Ligue 1 : Ibrahim Mbaye marque un but à Lens et devient Champion de France avec le PSG - 13/05/2026

Le Camerounais Hamad Kalkaba Malboum, grande figure du sport en Afrique, est décédé

Le Camerounais Hamad Kalkaba Malboum, grande figure du sport en Afrique, est décédé - 13/05/2026

CAN 2032 : Après 92, le Sénégal ambitionne d’accueillir la plus grande compétition continentale de football

CAN 2032 : Après 92, le Sénégal ambitionne d’accueillir la plus grande compétition continentale de football - 12/05/2026

Décès de Me René Cheikh Lopy : Omar Pène rend hommage à son « grand ami » : « Tu vas énormément me manquer »

Décès de Me René Cheikh Lopy : Omar Pène rend hommage à son « grand ami » : « Tu vas énormément me manquer » - 11/05/2026

JAZZ’AFRIKA Spécial Côte d’Ivoire : Dakar rend hommage à Michèle Boni Yapi, pionnière de l’aéronautique ouest-africaine

JAZZ’AFRIKA Spécial Côte d’Ivoire : Dakar rend hommage à Michèle Boni Yapi, pionnière de l’aéronautique ouest-africaine - 11/05/2026

Culture : Paul Sédar Ndiaye fait dialoguer tradition sérère et modernité, [ ...]

Culture : Paul Sédar Ndiaye fait dialoguer tradition sérère et modernité, [ ...] " Kocc Barma Fall mérite d’être enseigné comme Descartes, Platon " - 09/05/2026

Journée de l’Afrique à Genève : Ismaël Lô, Mahawa Kouyaté et Eva Liza attendus le 22 mai pour une soirée panafricaine inoubliable

Journée de l’Afrique à Genève : Ismaël Lô, Mahawa Kouyaté et Eva Liza attendus le 22 mai pour une soirée panafricaine inoubliable - 09/05/2026

Hippisme : SENGALOP lance le circuit des Grands Prix 2026 pour moderniser les courses au Sénégal

Hippisme : SENGALOP lance le circuit des Grands Prix 2026 pour moderniser les courses au Sénégal - 08/05/2026

Dr Amadou Bassirou Fall : « Le Circuit des Grands Prix 2026 ouvre une nouvelle ère pour l’hippisme sénégalais»

Dr Amadou Bassirou Fall : « Le Circuit des Grands Prix 2026 ouvre une nouvelle ère pour l’hippisme sénégalais» - 08/05/2026

Culture-Gorée : la Fondation Tano Kora renforce la diplomatie culturelle autour de la mémoire

Culture-Gorée : la Fondation Tano Kora renforce la diplomatie culturelle autour de la mémoire - 07/05/2026

Culture-Arts : Zulu Mbaye, président des artistes plasticiens évoque les réalités du village des Arts de Dakar

Culture-Arts : Zulu Mbaye, président des artistes plasticiens évoque les réalités du village des Arts de Dakar - 06/05/2026

Avant-première à Dakar :

Avant-première à Dakar : "Germaine Acogny, l’essence de la danse", un hommage vibrant à une pionnière - 06/05/2026

« Battling Siki, champion oublié » : à Dakar, Alioune Diagne ravive la mémoire d’un boxeur entre gloire et tragédie

« Battling Siki, champion oublié » : à Dakar, Alioune Diagne ravive la mémoire d’un boxeur entre gloire et tragédie - 06/05/2026

Athlétisme/relais 4x400 m : Le président de la FSA,Sara Oualy magnifie une qualification historique pour Beijing 2027

Athlétisme/relais 4x400 m : Le président de la FSA,Sara Oualy magnifie une qualification historique pour Beijing 2027 - 04/05/2026

BAL 2026 : l’ASC Ville de Dakar s’offre Maktown (79-62) et arrache une qualification pour Final 8

BAL 2026 : l’ASC Ville de Dakar s’offre Maktown (79-62) et arrache une qualification pour Final 8 - 03/05/2026

BAL 2026 : l’ASC Ville de Dakar enchaîne la deuxième victoire contre JCA Kings de Côte d’Ivoire (83-75) et se relance dans la course au Final 8

BAL 2026 : l’ASC Ville de Dakar enchaîne la deuxième victoire contre JCA Kings de Côte d’Ivoire (83-75) et se relance dans la course au Final 8 - 03/05/2026

Culture : Jokkoart transforme le Village des Arts de Dakar en carrefour d’échanges, de créations et de talents émergents

Culture : Jokkoart transforme le Village des Arts de Dakar en carrefour d’échanges, de créations et de talents émergents - 30/04/2026

Basket-BAL : Samba Dali Fall climatise Rabat et offre la 1ere victoire à l’ASCVD

Basket-BAL : Samba Dali Fall climatise Rabat et offre la 1ere victoire à l’ASCVD - 30/04/2026

Basket-BAL : l’ASCVD arrache sa première victoire face au FUS Rabat (67-66)

Basket-BAL : l’ASCVD arrache sa première victoire face au FUS Rabat (67-66) - 29/04/2026

Basket-BAL : ASCVD en quête d’une 1ère victoire

Basket-BAL : ASCVD en quête d’une 1ère victoire - 29/04/2026

Présentation de livre : Le « Banquet des minerais » sur la rivalité Chine-États-Unis en Afrique

Présentation de livre : Le « Banquet des minerais » sur la rivalité Chine-États-Unis en Afrique - 28/04/2026

Culture : Bonso Kamè Diatta célèbre l’identité balante avec son nouvel album

Culture : Bonso Kamè Diatta célèbre l’identité balante avec son nouvel album "Gibéli Giinda" - 26/04/2026

Saint-Louis / Cyclisme : , Amadou Niang plaide pour une valorisation du potentiel touristique lors de la 6ᵉ édition du Tour du Fleuve

Saint-Louis / Cyclisme : , Amadou Niang plaide pour une valorisation du potentiel touristique lors de la 6ᵉ édition du Tour du Fleuve - 26/04/2026

Basket-BAL : l’ASC Ville de Dakar enchaîne une deuxième défaite face à Al Ahly (72-76)

Basket-BAL : l’ASC Ville de Dakar enchaîne une deuxième défaite face à Al Ahly (72-76) - 26/04/2026

RSS Syndication