Saly : « Il est inacceptable qu’au 21e siècle, les jeunes de Saly jouent encore sur des terrains sablonneux! » (Idrissa Mbengue)


Saly : « Il est inacceptable qu’au 21e siècle, les jeunes de Saly jouent encore sur des terrains sablonneux! » (Idrissa Mbengue)
Présent ce week-end à une finale de football dont il était le parrain, Idrissa Mbengue n’a pas mâché ses mots sur la situation des infrastructures sportives dans la station balnéaire de Saly.
Au micro de Dakaractu Mbour, Idrissa Mbengue a dénoncé avec fermeté les conditions dans lesquelles évoluent encore de nombreux jeunes sportifs de la commune.
« Il est inacceptable qu’au 21e siècle, une commune comme Saly voie encore ses jeunes jouer sur des terrains sablonneux », a-t-il lancé devant un public composé de jeunes, d’acteurs sportifs et d’habitants de la localité.
Profitant de cette tribune sportive, le parrain de la finale est largement revenu sur les opportunités liées à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026. Selon lui, cet événement international doit constituer un véritable levier pour l’emploi et l’implication des jeunes de la Petite Côte.
Idrissa Mbengue a ainsi invité la jeunesse de Saly et du département de Mbour à se mobiliser dès maintenant afin de ne pas rester spectatrice des retombées économiques des JOJ.
« Les jeunes doivent se préparer et s’impliquer avant que Dakar et les autres régions ne s’emparent du gros des travaux et des opportunités », a-t-il averti.
Dans son intervention, Idrissa Mbengue a également évoqué les perspectives de modernisation de la commune de Saly. Il a annoncé que l’État du Sénégal a dégagé un budget estimé à 350 millions de francs CFA pour la réhabilitation et l’amélioration du cadre urbain de la station touristique.
Une annonce accueillie avec beaucoup d’attention par les populations présentes, dans une commune souvent confrontée à des défis liés aux infrastructures, à l’assainissement et aux équipements sportifs malgré son statut de vitrine touristique.
À travers cette sortie, Idrissa Mbengue semble vouloir placer la question de la jeunesse et des infrastructures sportives au cœur des priorités locales, tout en appelant à une meilleure anticipation des enjeux économiques liés aux grands événements internationaux que le Sénégal s’apprête à accueillir.
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Dimanche 17 Mai 2026
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