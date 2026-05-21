Mondial 2026 : à quoi pourrait ressembler la prochaine liste des Lions ?


Mondial 2026 : à quoi pourrait ressembler la prochaine liste des Lions ?
À quelques heures de l’annonce officielle de la liste des Lions du Sénégal pour la Coupe du monde 2026, l’attente monte autour de Pape Thiaw. Sacré champion d’Afrique lors de la CAN 2025, le technicien sénégalais devrait largement s’appuyer sur le groupe qui a permis au Sénégal de retrouver le toit du continent, tout en injectant quelques nouveaux profils capables d’apporter davantage de fraîcheur et de concurrence. Ainsi ce jeudi sa liste des 26, quels joueurs devraient figurer dans la liste de Pape Thiaw ?

En effet, derrière cette apparente stabilité, plusieurs dossiers agitent déjà les débats. Entre retours attendus, joueurs en perte de vitesse et inquiétudes physiques, la future liste des Lions suscite autant d’espoirs que de questions.

Bamba Dieng relance totalement la concurrence

Le secteur offensif devrait être l’un des plus observés. Et un nom revient avec insistance : Bamba Dieng. Champion d’Afrique en 2022, l’attaquant du FC Lorient a signé une spectaculaire remontée en puissance lors de cette deuxième partie de saison. Avec 15 buts inscrits en 25 rencontres, l’ancien Marseillais s’est repositionné dans la hiérarchie offensive sénégalaise. Déjà convoqué lors du dernier rassemblement, il avait marqué des points face à la Gambie grâce à une entrée particulièrement convaincante, impliqué sur deux buts sénégalais. Selon plusieurs tendances, il devrait logiquement figurer dans la liste finale dévoilée jeudi. Son retour pourrait néanmoins faire des victimes. Boulaye Dia et Habib Diallo apparaissent fragilisés après des mois plus compliqués en club. En pointe, Pape Thiaw devrait surtout miser sur Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye et donc Bamba Dieng.
Sur les ailes, aucune révolution ne semble prévue. Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Ibrahim Mbaye et Assane Diao devraient être reconduits.

Un milieu presque verrouillé à double tour

Dans l’entrejeu, le sélectionneur sénégalais semble disposer de davantage de certitudes. Le noyau dur qui avait porté les Lions vers le sacre continental devrait être maintenu.

Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss et Pape Matar Sarr devraient logiquement être retenus.

Seule alerte : l’état physique de Pape Matar Sarr. Éloigné des terrains depuis le 12 avril à cause d’un problème à l’épaule, le milieu de terrain a toutefois effectué son retour cette semaine face à Chelsea. Sauf rechute, sa place semble assurée. Auteur d’une excellente saison avec Le Havre, Rassoul Ndiaye semble en revanche partir de trop loin pour intégrer la liste finale.

Une défense qui soulève des inquiétudes

C’est probablement le chantier le plus sensible avant le Mondial. Depuis la CAN 2025, les certitudes défensives se sont fragilisées. Le cas de Kalidou Koulibaly inquiète particulièrement. Le capitaine des Lions n’a plus disputé le moindre match depuis le 8 avril avec Al Hilal en raison d’une blessure. Même s’il a repris l’entraînement individuel cette semaine, son manque de rythme interroge à l’approche d’une compétition mondiale.

Autre dossier sensible : celui de Mamadou Sarr. Révélation de la CAN 2025, où il avait parfaitement assuré l’intérim lors de la finale, le jeune défenseur traverse une période plus délicate avec Chelsea. Le joueur de 20 ans n’a retrouvé les terrains que cette semaine après plus de deux mois d’absence. Dans ce contexte, Moussa Niakhaté apparaît aujourd’hui comme le défenseur central offrant le plus de garanties physiques et sportives.

Le dossier Malang Sarr reste lui aussi l’un des sujets brûlants du moment. Le défenseur du RC Lens pourrait être l’une des surprises de cette liste. Quant à Moustapha Mbow, auteur d’une saison convaincante avec le Paris FC, il pourrait profiter des incertitudes défensives pour intégrer le groupe.

La liste probable des Lions

Gardiens

* Édouard Mendy
* Yehvann Diouf
* Mory Diaw

Défenseurs

* Kalidou Koulibaly
* Moussa Niakhaté
* Abdou Diallo
* Mamadou Sarr
* Malang Sarr
* Moustapha Mbow
* Ismail Jakobs
* Antoine Mendy
* El Hadji Malick Diouf
* Krépin Diatta

Milieux

* Idrissa Gana Guèye 
* Pape Guèye 
 

* Lamine Camara
* Habib Diarra
* Pathé Ciss
* Pape Matar Sarr

Attaquants

* Sadio Mané
* Nicolas Jackson
* Ismaïla Sarr
* Iliman Ndiaye
* Bamba Dieng
* Chérif Ndiaye
* Ibrahim Mbaye
 
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Jeudi 21 Mai 2026
Alain Bonang



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