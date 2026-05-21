Mondial 2026 / Pape Bouna Thiaw assume ses choix: « C’est une liste bien réfléchie et bien équilibrée… »

Liste de 28 joueurs dévoilée ce jeudi pour la Coupe du monde 2026, le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw revendique une sélection mûrement pesée. « C’est une liste bien réfléchie et bien équilibrée », a-t-il affirmé, devant les journalistes ce matin. Pape B . Thiaw ajoute que deux des 28 Lions quitteront temporairement le groupe durant les trois semaines de préparation avant d’y être réintégrés. Le sélectionneur national veut faire savoir que chaque choix est assumé et que la machine Lions est déjà en marche vers l’Amérique.