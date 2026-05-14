Championnats d'Afrique seniors d'athlétisme 2026 : Lys Mendy en argent, Amath Faye en bronze… le Sénégal brille à Accra

À Championnats d'Afrique seniors d'athlétisme 2026, le Sénégal a marqué les esprits avec une double présence historique sur le podium du saut en longueur. Le Sud-Africain Luvo Manyonga s’est imposé avec un bond de 8,15 m, mais derrière lui, les Sénégalais Lys Mendy et Amath Faye ont livré une bataille intense pour offrir au Sénégal l’argent et le bronze avec respectivement 8,07 m et 8,00 m.



Malgré un concours perturbé par des conditions de vent changeantes, Amath Faye a affiché une détermination remarquable, refusant de laisser le titre continental échapper totalement aux Lions. « En championnat, monter sur le podium, c’est déjà une victoire », a t’il déclaré avec lucidité après la compétition.



Spécialiste du triple saut, Amath Faye participait pourtant à son premier grand concours de longueur de la saison. Après un début difficile, l’athlète sénégalais a su réagir dès son troisième essai avant de tenter le tout pour le tout lors du dernier saut.

