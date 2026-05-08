Hippisme : SENGALOP lance le circuit des Grands Prix 2026 pour moderniser les courses au Sénégal

Le Programme national des grands événements hippiques 2026 a été officiellement lancé lors d’une conférence de presse organisée par SENGALOP ce vendredi 8 mai 2026, en partenariat avec le Comité National de Gestion des Courses Hippiques (CNG-CH), la LONASE, WELCOME CALL ainsi que plusieurs partenaires institutionnels et privés.



À travers cette initiative, SENGALOP entend faire des courses hippiques un véritable levier de développement économique, sportif et culturel au Sénégal. Les organisateurs ambitionnent notamment de positionner durablement le pays comme un acteur émergent de l’hippisme en Afrique de l’Ouest.



Le Circuit des Grands Prix Hippiques 2026 s’inscrit dans une dynamique de modernisation du secteur, de professionnalisation des acteurs et de valorisation du patrimoine hippique sénégalais. Les promoteurs du projet souhaitent également structurer un écosystème autour du cheval, en impliquant éleveurs, jockeys, propriétaires, collectivités territoriales et partenaires économiques.

Le calendrier officiel du circuit a été dévoilé à cette occasion. Le Grand Prix des Éleveurs se tiendra du 2 au 7 juin 2026 à Thiès. Il sera suivi du Grand Prix des Ambassadeurs prévu les 20 et 21 juin 2026, également à Thiès. Enfin, le Grand Prix de la Renaissance Africaine clôturera cette série de compétitions les 27 et 28 juin 2026 dans la capitale du rail.



Les organisateurs promettent une édition marquée par des innovations organisationnelles, une forte mobilisation des acteurs du secteur et une meilleure visibilité des courses hippiques sénégalaises sur la scène régionale.