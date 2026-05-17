MMA : Le champion Camerounais Francis Ngannou met KO son adversaire Philippe Lins dès le 1er round


MMA : Le champion Camerounais Francis Ngannou met KO son adversaire Philippe Lins dès le 1er round

Le combattant camerounais de MMA Francis Ngannou a signé un retour victorieux dans l’octogone en battant le Brésilien Philipe Lins par KO dès le premier round, ce dimanche 17 Mai à Las Vegas.

Après plusieurs mois d’absence en MMA, le champion Camerounais effectuait son grand retour dans une affiche très attendue par les amateurs de sports de combat.

Le duel entre les deux poids lourds s’est déroulé à Las Vegas, dans l’État du Nevada, aux États-Unis.

De nombreux supporters camerounais sont restés éveillés jusqu’à 3 heures du matin pour suivre cette confrontation annoncée depuis plusieurs mois.

Le choc des poids lourds a ainsi tenu toutes ses promesses avec une victoire expéditive du champion camerounais face à Philipe Lins.

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Dimanche 17 Mai 2026
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