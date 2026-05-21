Pape Thiaw évoque le cas de Malang Sarr: « Il y’a des choix… je les ai faits et les assume…

Absent de la liste des 28 Lions retenus pour la Coupe du monde 2026, Malang Sarr ne figure pas dans le groupe de l’équipe nationale du Sénégal. Sans s’étendre sur les raisons de cette mise à l’écart, le sélectionneur national Pape Thiaw a tranché net : « Il y a des choix, je les ai faits et je les assume. » Tout en saluant le « garçon discipliné » qu’est le défenseur de Lens, le coach des Lions, devant la presse ce matin, a réaffirmé sa confiance dans un groupe qu’il juge « équilibré et bien pensé ».
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