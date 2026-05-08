Dr Amadou Bassirou Fall : « Le Circuit des Grands Prix 2026 ouvre une nouvelle ère pour l’hippisme sénégalais»

Le président du CNG des courses hippiques, Dr Amadou Bassirou Fall, a procédé au lancement officiel du Circuit des Grands Prix Hippiques 2026, une initiative portée par Sengalop en partenariat avec le CNG-CH. Lors d’un point de presse, il a salué un projet « ambitieux » qui vise à moderniser le secteur hippique sénégalais.



Selon lui, ce programme dépasse le simple cadre des compétitions sportives. Il s’inscrit dans une dynamique globale de transformation des courses hippiques à travers plusieurs axes majeurs : la promotion du sport hippique, la médiatisation des compétitions, le développement des paris hippiques digitaux, la structuration de la filière équine ainsi que la formation aux métiers de l’hippisme.



« Cette vision rejoint parfaitement les ambitions du CNG des courses hippiques, qui œuvre quotidiennement pour faire des courses hippiques un véritable levier de développement économique, social, culturel et sportif », a déclaré Dr Fall.



Le président du CNG-CH a également insisté sur la dimension patrimoniale et culturelle du cheval au Sénégal. Il estime que cette richesse doit désormais être transformée en une véritable industrie créatrice d’emplois et d’opportunités pour les jeunes.



Parmi les grandes compétitions annoncées figurent notamment le Grand Prix des Éleveurs, le Grand Prix des Ambassadeurs et le Grand Prix de la Renaissance africaine. Des événements qui, selon les organisateurs, contribueront au rayonnement national et international des courses hippiques sénégalaises.



Dr Fall a par ailleurs mis en avant le projet de construction d’un hippodrome moderne répondant aux standards internationaux. Une infrastructure qui pourrait permettre au Sénégal d’accueillir à l’avenir de grandes compétitions continentales et internationales et de se positionner comme une référence du sport hippique en Afrique.



Le CNG des courses hippiques a réaffirmé sa disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant la professionnalisation, la transparence et le développement durable du secteur. Le président a ainsi appelé les éleveurs, propriétaires, jockeys, investisseurs, partenaires et médias à unir leurs efforts pour bâtir « un hippisme sénégalais fort, moderne et compétitif ».

En conclusion, Dr Amadou Bassirou Fall a formulé ses vœux de succès au Circuit des Grands Prix Hippiques 2026, espérant que cette initiative « ouvre une nouvelle page du développement des courses hippiques au Sénégal ».