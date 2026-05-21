Pape Thiaw donne les nouvelles de Kalidou Koulibaly : « Il est en procédure de rééducation positive..»

En dévoilant ce jeudi sa liste de 28 Lions pour la Coupe du monde 2026, le sélectionneur national Pape Thiaw a dissipé les inquiétudes autour de son capitaine. Blessé dernièrement, Kalidou Koulibaly figure bien dans le groupe. « Il est le ciment de cette sélection », a déclaré Pape Thiaw, précisant que le défenseur d’Al-Hilal, en phase de rééducation, devrait être « apte à disputer la compétition » d’ici trois semaines. À 34 ans, le roc de la défense sénégalaise s’apprête à disputer ce qui pourrait être sa troisième et dernière Coupe du monde.