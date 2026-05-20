Les révélations qui accablent le fils du fondateur de Mango: “Il est obsédé par l’argent”

Isak Andic, alors âgé de 71 ans, a perdu la vie le 14 décembre 2024 après être tombé d’une falaise dans la réserve naturelle de Montserrat, près de Barcelone. L’homme d’affaires est tombé d’une centaine de mètres alors qu’il faisait une randonnée avec son fils Jonathan.
Des versions contradictoires
Si la famille a toujours soutenu qu’il s’agissait d’un accident, la police a malgré tout ouvert une enquête. Des documents judiciaires montrent désormais que Jonathan Andic a livré des versions contradictoires concernant le déroulement des faits ce jour-là.
Les données de sa voiture indiquent également qu’il s’était rendu plusieurs fois dans la zone la semaine précédant le drame, alors qu’il avait auparavant affirmé n’y être allé qu’une seule fois, deux semaines avant l’accident. En outre, des expertises médico-légales laissent aussi entendre que les traces relevées sur le lieu de la chute ne correspondent pas à celles d’un simple accident.
Un conflit autour de l’argent
Des échanges WhatsApp entre Isak et Jonathan montrent par ailleurs que les relations entre père et fils étaient tendues depuis un certain temps à cause de questions d’argent. Selon les documents judiciaires, Jonathan était “obsédé par l’argent” et aurait demandé à son père une avance sur son héritage. Isak aurait accepté, mais les enquêteurs estiment que Jonathan a découvert, à la mi-2024, que son père avait modifié son testament. Une décision qui aurait fortement détérioré leurs relations.
En mars 2025, Jonathan a changé de téléphone portable et a effacé l’intégralité des données de son ancien appareil. Lors d’un voyage en Équateur, il aurait ensuite perdu ce téléphone, même si les circonstances restent floues.
Une mort peut-être non accidentelle
Selon le juge d’instruction, il existe “suffisamment d’indices” laissant penser que la mort d’Isak Andic pourrait ne pas être accidentelle et qu’elle aurait impliqué la participation “active et préméditée” de son fils.
Jonathan Andic a été arrêté mardi pour être interrogé, avant d’être remis en liberté après le paiement d’une caution d’un million d’euros. Le quadragénaire continue de clamer son innocence et n’a, à ce stade, pas été inculpé officiellement.
Isak Andic avait fondé la chaîne de prêt-à-porter Mango en 1984. La fortune de la famille Andic est estimée à 2,54 milliards d’euros. Aujourd’hui, l’entreprise est dirigée par Jonathan et ses deux sœurs.
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