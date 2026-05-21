Pape Thiaw encense Ismaila Sarr: « Il a toujours été décisif… »

Interrogé sur la convocation d’Ismaila Sarr lors de sa conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur national Pape Thiaw a tressé les lauriers à l’ailier de Crystal Palace. Le coach souligne que son apport est décisif à chaque fois qu’il évolue sous le maillot des Lions.
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