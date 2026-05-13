33e journée Ligue 1 : Ibrahim Mbaye marque un but à Lens et devient Champion de France avec le PSG

Le jeune international sénégalais Ibrahim Mbaye a vécu une soirée mémorable ce mercredi avec le Paris Saint-Germain. Opposés au RC Lens au Stade Bollaert-Delelis, les Parisiens se sont imposés (2-0) et ont officiellement décroché le titre de champion de France 2025-2026.



Entré avec beaucoup d’envie, Ibrahim Mbaye a marqué les esprits en inscrivant le deuxième but parisien dans le temps additionnel. Le jeune attaquant sénégalais a décoché une superbe frappe du pied droit sous la barre du gardien lensois Robin Risser, venant sceller le succès des hommes de Luis Enrique après l’ouverture du score de Khvicha Kvaratskhelia.



Grâce à cette victoire, le PSG remporte le 14e titre de champion de France de son histoire, le cinquième consécutif pour le club de la capitale, qui continue d’écraser la Ligue 1 ces dernières saisons.



À seulement 18 ans, Ibrahim Mbaye confirme sa montée en puissance. Considéré comme l’un des grands espoirs du football sénégalais, l’attaquant formé au PSG gagne progressivement du temps de jeu dans l’effectif parisien. Déjà apprécié pour sa vitesse et sa qualité technique, il enchaîne désormais les performances décisives aussi bien en club qu’avec la sélection sénégalaise.