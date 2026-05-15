MMA: Le champion de lutte Reug reug battu par Ko par Malykhin en Thaïlande

Le champion de Lutte Oumar Kane alias Reug Reug, a été battu par KO, ce vendredi 15 mai 2026 à Bangkok par le champion Russe, Anatoly Malykhin en MMA. Il perd ainsi sa ceinture mondiale des Poids Lourds du One Championship. Ainsi, le champion russe prend sa revanche, en reprenant sa ceinture mondiale perdue en 2024.

Rappelons que le lutteur Reug Reug a été victime d'un accident de voiture aux Emirats Arabes Unis,ce qui a eu comme conséquence le report de plusieurs de ses combats notamment avec le lutteur de Pikine, Boy Niang.