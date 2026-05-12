CAN 2032 : Après 92, le Sénégal ambitionne d’accueillir la plus grande compétition continentale de football

Le Sénégal affiche désormais clairement ses ambitions sur la scène sportive africaine. Devant les députés réunis à l’Assemblée nationale pour l’examen du projet de loi portant Code du sport, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a confirmé que le pays prépare activement sa candidature pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) .



« Le Sénégal prépare effectivement son dossier de candidature afin de pouvoir abriter la Coupe d’Afrique des Nations de football en 2032 », a déclaré la ministre devant les parlementaires, officialisant ainsi une volonté déjà évoquée autour des récentes infrastructures sportives construites dans le pays.



Face à certaines interprétations du texte, Khady Diène Gaye a toutefois tenu à clarifier le calendrier du processus. « Mais ce n’est pas en 2032 que nous allons déposer notre dossier de candidature. 2032, c’est pour bel et bien pouvoir abriter ici cette compétition africaine au niveau de notre pays », a-t-elle précisé. Selon elle, le travail préparatoire est déjà en cours et devra suivre plusieurs étapes administratives et techniques avant toute validation par la Confédération Africaine de Football.



Cette ambition s’inscrit dans une volonté de renouer avec une page importante de l’histoire du football sénégalais. Le Sénégal avait organisé sa première et unique CAN en 1992, une édition historique marquée par plusieurs innovations majeures. Pour la première fois, la compétition réunissait 12 équipes réparties en quatre groupes, avec des rencontres disputées notamment à Dakar et Ziguinchor.



Cette Coupe d’Afrique des Nations, organisée sous la présidence de Abdou Diouf, reste un souvenir marquant malgré l’élimination des Lions en quart de finale face au Cameroun. La compétition avait finalement été remportée par la Côte d’Ivoire après une finale légendaire contre le Ghana conclue aux tirs au but (11-10).



Trente quatre ans après cette première expérience, le Sénégal veut désormais capitaliser sur ses infrastructures modernes, notamment le Stade Abdoulaye-Wade, le stade Léopold Senghor et sur le rayonnement actuel de son football pour convaincre les instances africaines de lui confier à nouveau l’organisation du plus grand tournoi continental.