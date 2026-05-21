SAUDI PRO-LEAGUE/ Sadio Mané, buteur et Al-Nassr sacrés champions au terme de la dernière journée.

L’Al-Nassr Riyad a conclu sa saison en beauté en dominant Damac (4–1) lors de la 34ᵉ journée du championnat d’Arabie Saoudite. Portés par un doublé de Cristiano Ronaldo (63ᵉ, 81ᵉ) et les réalisations de Sadio Mané (34ᵉ) et Kingsley Coman (52ᵉ), les Jaunes ont scellé un succès qui leur offre le titre national. Damac a sauvé l’honneur par Mohamed Sylla sur penalty (58ᵉ).



Avec 86 points et une différence de buts impressionnante (+63), Al-Nassr devance son rival historique Al-Hilal, resté invaincu mais freiné par neuf matches nuls (84 points). Al-Ahli FC complète le podium avec 81 points et 25 victoires.



Cette édition restera marquée par l’intensité du duel entre Al-Nassr et Al-Hilal de Kalidou Koulibaly , symbole de la montée en puissance du football saoudien sur la scène internationale.