Mondial 2026: Le président de la FSF appelle les Lions à porter haut les couleurs du Sénégal

En marge de la publication de la liste des joueurs retenus pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le président de la FSF, Abdoulaye Fall a solennellement rappelé aux internationaux sénégalais leur responsabilité vis-à-vis de toute une nation. « Vous êtes des ambassadeurs… », a-t-il déclaré devant les lions et leur coach Pape Thiaw ainsi que le sponsor leader des Lions, la Sonatel.
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