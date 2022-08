Mondial 2022 : Le Sénégal ne jouera plus le match d’ouverture, la date initiale changée par la FIFA…

Les organisateurs de la Coupe du monde 2022 ont annoncé ce mercredi un changement de la date d'ouverture de la coupe du monde de football Qatar 2022.



Le Mondial débutera donc le 20 novembre avec comme match d’ouverture l’affiche, Equateur vs Qatar.



En effet, au lieu de débuter le 21 novembre prochain, la compétition commencera le dimanche 20 novembre.



Si la FIFA avait choisi de programmer le match Sénégal vs Pays-Bas, les organisateurs qataris du Comité Suprême ont confirmé ce mercredi à RMC Sport leur volonté de reculer la date du tournoi.



La décision sera officialisée au plus tard ce mercredi par la FIFA…