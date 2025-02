Mody Guiro sonne la fin de la période de grâce et prévient l’autorité : « Nous nous préparons au pire et nous allons lutter car nous savons bien le faire »

Les centrales syndicales du Sénégal, réunies en assemblée générale ce vendredi, ont dressé un tableau sombre de la situation des travailleurs. Face aux difficultés, Mody Guiro, Elimane Diouf et Cheikh Diop ont rassuré les syndicalistes présents : « Nous serons désormais ensemble pour engager tous les combats », ont-ils affirmé. Parmi leurs objectifs spécifiques figurent la baisse des prix, de la fiscalité, des taxes ainsi que la révision des surtaxes appliquées aux produits importés.



Selon le secrétaire général de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS), l’autorité doit non seulement se pencher sur la problématique liée à la préservation des droits des travailleurs, mais également ouvrir un cadre de dialogue permettant à tous les acteurs d’exposer les difficultés de leurs secteurs respectifs.



Dans leur mémorandum, les centrales syndicales des travailleurs du Sénégal ont annoncé un préavis de grève si l’autorité persiste dans sa posture de « passivité » face aux revendications légitimes des travailleurs. Pour sa part, Mody Guiro, ainsi que ses camarades des autres centrales syndicales, se disent prêts à aller au front pour défendre la dignité des travailleurs.



« Nous nous préparons au pire et nous allons lutter, car nous savons bien le faire », a déclaré Mody Guiro, soulignant la détermination des syndicats à ne plus tolérer l’inaction des autorités. Cette mise en garde marque la fin de la période de grâce et annonce une mobilisation accrue pour faire entendre les voix des travailleurs.